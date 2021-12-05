Серия А. «Аталанта» победила в гостях «Наполи» и продлила беспроигрышную серию до десяти матчей, Миранчук остался в запасе

«Аталанта» на выезде оказалась сильнее «Наполи». Неаполитанцы вели в счете по ходу встречи, но преимущество не сохранили.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.
«Аталанта» не проигрывает десять встреч подряд. Команда занимает четвертую строчку в таблице.
У «Наполи» одна победа в последних шести матчах. Неаполитанцы идут на третьем месте.
Италия. Серия А. 16-й тур
Голы: 0:1 – Малиновский, 7; 1:1 – Зелински, 40; 2:1 – Мертенс, 47; 2:2 – Демирал, 66; 2:3 – Фройлер, 71.
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Источник: Бомбардир.ру