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    Роналду: «Приветствую Мистера Рангника у руля. Давайте начнем!»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался по поводу ухода из тренерского штаба Майкла Кэррика. Также португалец поприветствовал нового менеджера.

    «Майкл Каррик был классным игроком, и он также может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а также играл у него как менеджера на нашей скамейке запасных.

    Но теперь пришло время поприветствовать Мистера Ральфа Рангника у руля… Давайте начнем!» – написал Роналду.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.

    Рангник: «МЮ» – самый большой клуб в мире. Могу рекомендовать руководству оставить меня тренером и после лета»

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    Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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