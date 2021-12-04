Роналду: «Приветствую Мистера Рангника у руля. Давайте начнем!»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался по поводу ухода из тренерского штаба Майкла Кэррика. Также португалец поприветствовал нового менеджера.
«Майкл Каррик был классным игроком, и он также может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл с ним рядом, а также играл у него как менеджера на нашей скамейке запасных.
Но теперь пришло время поприветствовать Мистера Ральфа Рангника у руля… Давайте начнем!» – написал Роналду.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
- Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.
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Рангник: «МЮ» – самый большой клуб в мире. Могу рекомендовать руководству оставить меня тренером и после лета»
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Источник: инстаграм Криштиану Роналду