Рангник: «МЮ» – самый большой клуб в мире. Могу рекомендовать руководству оставить меня тренером и после лета»

И вы этих держите/держали в Локо? Гоните их поганой метлой! Не успел в МЮ перейти и что-то работой своей доказать, уже наглости полные штаны!!!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что он назначен только до лета. Однако у него есть право рекомендовать себя и на более длительный срок.
«Это самый большой клуб в мире. Я более чем доволен работать здесь, и я более чем доволен штабом.
Руководство очень четко сообщило, что я тренирую 6,5 месяца. Я могу порекомендовать им оставить меня тренером и после этого периода», – сказал немец.
- «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
- Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
- Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.
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