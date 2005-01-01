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    Рангник: «МЮ» – самый большой клуб в мире. Могу рекомендовать руководству оставить меня тренером и после лета»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что он назначен только до лета. Однако у него есть право рекомендовать себя и на более длительный срок.

    «Это самый большой клуб в мире. Я более чем доволен работать здесь, и я более чем доволен штабом.

    Руководство очень четко сообщило, что я тренирую 6,5 месяца. Я могу порекомендовать им оставить меня тренером и после этого периода», – сказал немец.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.

    Рангник: «Моя главная задача в «МЮ» – добавить команде баланса»

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    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2094

      Enter2006 42 минуты назад

      И вы этих держите/держали в Локо? Гоните их поганой метлой! Не успел в МЮ перейти и что-то работой своей доказать, уже наглости полные штаны!!!

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      Рейтинг: +74

      OstavteLOKO_V_pokoe 57 минут назад

      Из немецкого зоопарка сбежал павлин! Он мечется по странам Европы и разоряет гнезда. GPS-датчик еще при побеге продал за миллион долларов гамбургским петухам. Отследить перемещения невозможно, только очевидцы могут помочь!

      0
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      Рейтинг: +11973

      Cleaner 1 час назад

      Рангника понесло! Такую чушь направо и налево глаголет...(

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