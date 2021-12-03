Рангник: «МЮ» – самый большой клуб в мире. Могу рекомендовать руководству оставить меня тренером и после лета»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подтвердил, что он назначен только до лета. Однако у него есть право рекомендовать себя и на более длительный срок.

«Это самый большой клуб в мире. Я более чем доволен работать здесь, и я более чем доволен штабом.

Руководство очень четко сообщило, что я тренирую 6,5 месяца. Я могу порекомендовать им оставить меня тренером и после этого периода», – сказал немец.

«МЮ» назначил Рангника 29 ноября.

Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.

Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.

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