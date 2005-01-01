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    Рангник: «Моя главная задача в «МЮ» – добавить команде баланса»

    Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от работы в английском клубе.

    «Нельзя отказывать таким клубам, как «МЮ». Я смотрел последние матчи команды и хорошо осведомлен о происходящем в АПЛ.

    Очевидно, что футболисты «Юнайтед» обладают талантом и опытом. Моя главная задача состоит в том, чтобы добавить команде баланса. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола, это слишком много.

    Для меня важно минимизировать фактор случайности и контролировать игру», – сказал немец.

    • «МЮ» назначил Рангника 29 ноября.
    • Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.
    • Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.

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    Источник: BBC

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2941

      Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Бомбардир. Он наверно имел в виду добавить МЮ балласта (как только что сделал в Локо). Проверьте перевод.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11956

      Cleaner 44 минуты назад

      Рангник: «Моя главная задача в «МЮ» – добавить команде баланса»

      Что, в МЮ теперь будет, как в Локомотиве? Полный баланс???...)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2078

      Enter2006 59 минут назад

      Как добавить баланса? Насрать на другую чашу весов и свалить поскорее?

      0
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      Рейтинг: +104

      СуперПАВ9 1 час назад

      Баланса для чемпионшипа

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