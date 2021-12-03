Рангник: «Моя главная задача в «МЮ» – добавить команде баланса»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился ожиданиями от работы в английском клубе.

«Нельзя отказывать таким клубам, как «МЮ». Я смотрел последние матчи команды и хорошо осведомлен о происходящем в АПЛ.

Очевидно, что футболисты «Юнайтед» обладают талантом и опытом. Моя главная задача состоит в том, чтобы добавить команде баланса. В среднем за матч мы пропускаем почти два гола, это слишком много.

Для меня важно минимизировать фактор случайности и контролировать игру», – сказал немец.

«МЮ» назначил Рангника 29 ноября.

Он будет возглавлять команду до конца сезона, после чего станет ее консультантом.

Манкунианцы идут на 7-м месте в таблице АПЛ после 14 туров.

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