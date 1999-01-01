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    Мюллер: «Золотой мяч» Месси – это мотивация для «Баварии» показать немецкий футбол. Ближайшая возможность – игра с «Барселоной»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выразил отношение к вручению «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Это седьмой такой трофей для аргентинца.

    «С точки зрения «Баварии», поляков и немцев случилось разочарование. Хоть я и не удивлен таким итогам (в 2013 году то же самое было с Франком Рибери).

    Это дополнительная мотивация для нас отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов и показать, что может предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность – матч против «Барселоны». Давайте воспользуемся ею!» – призвал Мюллер.

    • По мнению Мюллера, «Золотой мяч» должен был получить Роберт Левандовски.
    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
    • Матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Барселона» состоится 8 декабря.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +54706

      portero 1 час назад

      Ну писец Барсе, дорога в ЛЕ открыта...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Maxi_7 1 час назад

      В переводе на русский :"Капец твоей Барсе, маленький дружок, молись, чтобы вы на нас не попали в 1/8"))

      1
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      Рейтинг: +72

      СуперПАВ9 1 час назад

      Вот покажите вынесите барсуков

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