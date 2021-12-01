Мюллер: «Золотой мяч» Месси – это мотивация для «Баварии» показать немецкий футбол. Ближайшая возможность – игра с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выразил отношение к вручению «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Это седьмой такой трофей для аргентинца.
«С точки зрения «Баварии», поляков и немцев случилось разочарование. Хоть я и не удивлен таким итогам (в 2013 году то же самое было с Франком Рибери).
Это дополнительная мотивация для нас отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов и показать, что может предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность – матч против «Барселоны». Давайте воспользуемся ею!» – призвал Мюллер.
- По мнению Мюллера, «Золотой мяч» должен был получить Роберт Левандовски.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Барселона» состоится 8 декабря.
Источник: твиттер Bayern & Germany