Мюллер: «Золотой мяч» Месси – это мотивация для «Баварии» показать немецкий футбол. Ближайшая возможность – игра с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер выразил отношение к вручению «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Это седьмой такой трофей для аргентинца.

«С точки зрения «Баварии», поляков и немцев случилось разочарование. Хоть я и не удивлен таким итогам (в 2013 году то же самое было с Франком Рибери).

Это дополнительная мотивация для нас отдать все силы ради победы в Лиге чемпионов и показать, что может предложить немецкий футбол. Ближайшая возможность – матч против «Барселоны». Давайте воспользуемся ею!» – призвал Мюллер.