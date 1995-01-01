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    Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?»

    Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в катарский клуб

    – У Александра Кокорина не очень получается в «Фиорентине», ходят слухи, что он может перейти в один из клубов Катара. Это станет хорошим шагом для его карьеры?

    – Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?

    – Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?

    – Нет-нет. Извините, это не моя работа.

    • Это'О и Кокорин вместе тренировались в «Анжи» в 2013 году.
    • Камерунец сейчас живет в Катаре, он – посол наследия ЧМ-2022.
    • Россиянин в этом сезоне провел 3 матча за «Фиорентину», результативными действиями не отличался.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +11870

      Cleaner 10 минут назад

      Зачем Кокорину Катар? Ни бухнуть, ни расслабиться. То ли дело Италия!..)

      0
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      Рейтинг: +2042

      Enter2006 19 минут назад

      Вся позиция Это'О :
      - "ну да, он был норм игроком".
      - А поможете ему? - "с ума сошли, не не, данунах, извините" ))

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      Рейтинг: +57

      СуперПАВ9 1 час назад

      Играть или праельнее сказать отыхать

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      Рейтинг: +22238

      bset 1 час назад

      Уж насколько талантлив был Кокорин и как он лихо весь талант растерял, что остается только в Катар ехать до игрывать. Нужно эту историю заключить в методичку и во все ДЮСШ разослать.

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      Рейтинг: +1160

      GreyDM > bset 24 минуты назад

      Точно, и одно теоретическое занятие начинать со слов: "А сегодня мы поговорим о том, что такое саморазрушение и как делать нельзя" )))

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