Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в катарский клуб

– У Александра Кокорина не очень получается в «Фиорентине», ходят слухи, что он может перейти в один из клубов Катара. Это станет хорошим шагом для его карьеры?

– Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?

– Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?

– Нет-нет. Извините, это не моя работа.