Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?»

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в катарский клуб
– У Александра Кокорина не очень получается в «Фиорентине», ходят слухи, что он может перейти в один из клубов Катара. Это станет хорошим шагом для его карьеры?
– Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?
– Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?
– Нет-нет. Извините, это не моя работа.
- Это'О и Кокорин вместе тренировались в «Анжи» в 2013 году.
- Камерунец сейчас живет в Катаре, он – посол наследия ЧМ-2022.
- Россиянин в этом сезоне провел 3 матча за «Фиорентину», результативными действиями не отличался.
Источник: «Матч ТВ»