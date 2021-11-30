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Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?»

30 ноября 2021, 16:16
6

Бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О прокомментировал новость о возможном переходе форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в катарский клуб

– У Александра Кокорина не очень получается в «Фиорентине», ходят слухи, что он может перейти в один из клубов Катара. Это станет хорошим шагом для его карьеры?

– Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?

– Если он приедет сюда, возьмете на себя функцию интегрировать Кокорина в местную жизнь и футбол?

– Нет-нет. Извините, это не моя работа.

  • Это'О и Кокорин вместе тренировались в «Анжи» в 2013 году.
  • Камерунец сейчас живет в Катаре, он – посол наследия ЧМ-2022.
  • Россиянин в этом сезоне провел 3 матча за «Фиорентину», результативными действиями не отличался.

Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Фиорентина Это'О Самуэль Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Enter2006
1638281938
Вся позиция Это'О : - "ну да, он был норм игроком". - А поможете ему? - "с ума сошли, не не, данунах, извините" ))
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R_a_i_n
1638285652
вы издеваетесь??? какой Катар?? Это инвалид всия Руси, ему лечиться жи нада....
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Дима Цэ
1638294025
Да во Вьетнаме тоже неплохо
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Hektor 84
1638294848
У кокошки для интеграции есть массажист)
Ответить
Plyash
1638313195
Да не...лучше в Мозамбик,там крокодилов поменьше.
Ответить
Soccerdealer63
1638357702
Это'О: «Почему бы Кокорину не приехать играть в Катар?» Самуэль, Вы можете как-то обосновать Вашу мысль о том, что у Кокорина есть планы или намерения "играть"?))) Приехать-то можно)))
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