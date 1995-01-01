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    Серия А. «Наполи» после поражения от «Спартака» разгромил со счетом 4:0 «Лацио»

    «Наполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии крупно победил «Лацио» – 4:0. Дубль сделал Дрис Мертенс.

    Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и лидирует в Серии А.

    «Наполи» в прошлом матче проиграл «Спартаку» (1:2) в Лиге Европы, «Лацио» разгромил «Локомотив» (3:0).

    Италия. Серия А. 14-й тур

    Наполи – Лацио – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Зелински, 7; 2:0 – Мертенс, 10; 3:0 – Мертенс, 29; 4:0 – Руис, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9639

      playsh 30 минут назад

      Взбодрил Спартак итальянцев,раззадорил. Мундель Спаллетти благодарен должен быть Москвичам,а он всё плачет от обиды.Дурачок,одним словом.

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      Рейтинг: +1294

      Benifacto > playsh 13 минут назад

      с Москвы носовых платков затарил))))

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