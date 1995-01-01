Серия А. «Наполи» после поражения от «Спартака» разгромил со счетом 4:0 «Лацио»

Взбодрил Спартак итальянцев,раззадорил. Мундель Спаллетти благодарен должен быть Москвичам,а он всё плачет от обиды.Дурачок,одним словом.
«Наполи» в домашнем матче 14-го тура чемпионата Италии крупно победил «Лацио» – 4:0. Дубль сделал Дрис Мертенс.
Команда Лучано Спаллетти набрала 35 очков и лидирует в Серии А.
«Наполи» в прошлом матче проиграл «Спартаку» (1:2) в Лиге Европы, «Лацио» разгромил «Локомотив» (3:0).
Италия. Серия А. 14-й тур
Голы: 1:0 – Зелински, 7; 2:0 – Мертенс, 10; 3:0 – Мертенс, 29; 4:0 – Руис, 85.