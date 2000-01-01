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    Нагельсман: «Рангник сделает «Манчестер Юнайтед» невероятно хорошим»

    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал готовящееся назначение в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Немец будет тренировать англичан до лета.

    «Рангник сделает «Манчестер Юнайтед» невероятно хорошим. Его сила и его футбол полностью отличаются от того, что происходило в клубе последние годы», – сказал Нагельсман.

    • Англичане уже договорились с «Локомотивом» о переходе Рангника.
    • По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.
    • Нагельсман и Рангник вместе работали в «Лейпциге».

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    Источник: твиттер utdreport

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