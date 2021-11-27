Нагельсман: «Рангник сделает «Манчестер Юнайтед» невероятно хорошим»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал готовящееся назначение в «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Немец будет тренировать англичан до лета.

«Рангник сделает «Манчестер Юнайтед» невероятно хорошим. Его сила и его футбол полностью отличаются от того, что происходило в клубе последние годы», – сказал Нагельсман.

Англичане уже договорились с «Локомотивом» о переходе Рангника.

По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.

Нагельсман и Рангник вместе работали в «Лейпциге».

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