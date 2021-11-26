Журналист Романо: до лета Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед», а потом станет консультантом

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник близок к назначению на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Однако он будет руководить командой только до лета.

Затем немец займет должность консультанта.

Англичане уже договорились с «Локомотивом» о переходе Рангника.

По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.

Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.

«Чемпионат»: Рангник получит денежный бонус, если «Манчестер Юнайтед» попадет в ЛЧ по итогам сезона