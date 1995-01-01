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    «Чемпионат»: Рангник получит денежный бонус, если «Манчестер Юнайтед» попадет в ЛЧ по итогам сезона

    Стали известны некоторые подробности контракта, согласованного между «Манчестер Юнайтед» и Ральфом Рангником.

    По информации «Чемпионата», немецкому специалисту выплатят денежный бонус, если он выведет команду в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

    • По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.
    • Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.
    • Клуб объявит о назначении нового тренера в понедельник.
    • С июля Рангник возглавлял спортивный департамент «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +68224

      insider_retro 1 секунду назад

      Какие-то непомерные и излишне оптимистичные ожидания от прихода немчика...
      Не похож он на пожарного, да ещё в МЮ, да ещё при наличии появившегося там недавно игрока...

      0
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      Рейтинг: +70

      Беспонтий 9 минут назад

      судя по умению вкусно пристроить свой зад
      он таки явно не немец

      хороший тухес тоже нахес

      0
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      Рейтинг: +14118

      KLIM777 21 минуту назад

      не попадет

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