«Чемпионат»: Рангник получит денежный бонус, если «Манчестер Юнайтед» попадет в ЛЧ по итогам сезона

Стали известны некоторые подробности контракта, согласованного между «Манчестер Юнайтед» и Ральфом Рангником.

По информации «Чемпионата», немецкому специалисту выплатят денежный бонус, если он выведет команду в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.