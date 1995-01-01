«Чемпионат»: Рангник получит денежный бонус, если «Манчестер Юнайтед» попадет в ЛЧ по итогам сезона

Какие-то непомерные и излишне оптимистичные ожидания от прихода немчика...
Не похож он на пожарного, да ещё в МЮ, да ещё при наличии появившегося там недавно игрока...
Стали известны некоторые подробности контракта, согласованного между «Манчестер Юнайтед» и Ральфом Рангником.
По информации «Чемпионата», немецкому специалисту выплатят денежный бонус, если он выведет команду в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
- По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.
- Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.
- Клуб объявит о назначении нового тренера в понедельник.
- С июля Рангник возглавлял спортивный департамент «Локомотива».