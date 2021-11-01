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    Sport1: «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник. «Локомотив» дал согласие на уход немца

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».

    Вероятно, английский клуб объявит о назначении нового тренера в понедельник, 29 ноября.

    «Локомотив» уже дал согласие на уход немца.

    • Ожидается, что Рангник будет тренировать «МЮ» до конца сезона.
    • Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
    • Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport1

    Немецкий телеканал, начал вещание в 1993 году. Аудитория в твиттере - более 600 тысяч подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6448

      Томик 52 минуты назад

      Ну да, плюнули на спину - надо сделать вид, что так и должно быть. "Это же мы сами место указали, посмел бы он плюнуть в другое!"

      0
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      Рейтинг: +10479

      Вомбат 1 час назад

      Вместо Рангника, как пишут, рулить клубом Локомотив будет некто по фамилии Корнетка. Сразу вспоминается бессмертное: Корнет, корнет, не девушка ли вы?

      0
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      Рейтинг: +23

      СуперПАВ9 1 час назад

      Надеюсь гиздоль уйдет с ним

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      Рейтинг: +6712

      серега кашин 1 час назад

      а локо вообще никто спрашивать не должен т.к они даже с ним контракт полноценный не удосужились заключить

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      Рейтинг: +22985

      vladimir-7 > серега кашин 1 час назад

      Могли бы и деньги на него не перечислять, мол Ранг и ник не тот.

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