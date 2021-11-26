Sport1: «МЮ» объявит о назначении Рангника в понедельник. «Локомотив» дал согласие на уход немца

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник в скором времени возглавит «Манчестер Юнайтед».
Вероятно, английский клуб объявит о назначении нового тренера в понедельник, 29 ноября.
«Локомотив» уже дал согласие на уход немца.
- Ожидается, что Рангник будет тренировать «МЮ» до конца сезона.
- Он заменит уволенного Уле-Гуннара Сульшера.
- Специалист руководил спортивным департаментом «Локомотива» с июля этого года.
Источник: Sport1
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