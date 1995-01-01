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    ESPN: Рангник определит тренера «Манчестер Юнайтед», который примет клуб летом

    Становится известен функционал временного главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. Помимо управления командой до лета, немец будет заниматься подбором нового постоянного тренера. Сам Рангник с июня займет должность консультанта.

    О назначении немца в английский клуб должны объявить в ближайшее время.

    • Англичане уже договорились с «Локомотивом» о переходе Рангника.
    • По итогам 12 туров «МЮ» идет на 8-м месте в АПЛ.
    • Отставание от зоны ЛЧ – 6 очков.

    Журналист Романо: до лета Рангник будет тренировать «Манчестер Юнайтед», а потом станет консультантом

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    Источник: ESPN

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