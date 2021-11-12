Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет поработать в сборной России.

«Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию».

У сборной России все 11 игроков – большие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру», – сказал испанец.