Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет поработать в сборной России.
«Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию».
У сборной России все 11 игроков – большие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру», – сказал испанец.
- Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году.
- С 22 октября по 12 ноября он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.
- С 2016 по 2018 год специалист входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.
Источник: «РБ-Спорт»