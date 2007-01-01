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    Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет поработать в сборной России.

    «Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию».

    У сборной России все 11 игроков – большие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру», – сказал испанец.

    • Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году.
    • С 22 октября по 12 ноября он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.
    • С 2016 по 2018 год специалист входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +5533

      sochi-2013 1 минуту назад

      Специалисты не нужны. Работник не должен быть умнее и профессиональнее своего начальника!
      Краснозадые бандерлоги, ату!

      0
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      Рейтинг: +1866

      Ziklop 5 минут назад

      денег очень хочет ишпанец.

      0
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      Рейтинг: +11293

      NewLife 1 час назад

      Ни где столько бабла не поднимал, как в России, вот и просится. Глуповато выглядит после таких фраз.

      1
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      Рейтинг: -139

      СуперПАВ9 1 час назад

      Уверен это вполне реально

      0
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      Рейтинг: +3616

      Snek 1 час назад

      Валерий Георгиевич позови его в больницу, у него болты расшатались, надо подтянуть.

      2
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      Рейтинг: +1481

      Олег1204 1 час назад

      прилипло го..во за халявными деньгами.

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