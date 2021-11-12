Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию»

Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию»

12 ноября 2021, 16:58
10

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо хочет поработать в сборной России.

«Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию».

У сборной России все 11 игроков – большие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру», – сказал испанец.

  • Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году.
  • С 22 октября по 12 ноября он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Массимо Карреры.
  • С 2016 по 2018 год специалист входил в тренерский штаб Андрея Шевченко в сборной Украины.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Рианчо Рауль
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Олег1204
1636726458
прилипло го..во за халявными деньгами.
Ответить
Snek
1636727231
Валерий Георгиевич позови его в больницу, у него болты расшатались, надо подтянуть.
Ответить
NewLife
1636728443
Ни где столько бабла не поднимал, как в России, вот и просится. Глуповато выглядит после таких фраз.
Ответить
Ziklop
1636732130
денег очень хочет ишпанец.
Ответить
sochi-2013
1636732368
Специалисты не нужны. Работник не должен быть умнее и профессиональнее своего начальника! Краснозадые бандерлоги, ату!
Ответить
Hektor 84
1636738553
Этого дурочка еще не хватало))) хотя можно было позвать на роль шута местного))) публику на пресс конференциях смешить
Ответить
moskowcity-petrv
1636740315
Бухнул чувак,откровения полезли
Ответить
Форвард 79
1636750284
У сборной России все 11 игроков – большие профессионалы своего дела. Я завидую вашему главному тренеру», – сказал испанец. Дальше можно не продолжать)))
Ответить
zigbert
1636809802
Нет нет да заявит о себе. Наивный испанец.
Ответить
Главные новости
ВидеоФутболисты «Алании» едва не подрались с болельщиками команды
12:49
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
7
ФотоЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба
11:13
6
Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
10:58
11
Платини объяснил, в чем Хвича превзошел Мбаппе в борьбе за «Золотой мяч»
10:08
2
Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
09:40
6
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Все новости
Все новости
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Рахимич описал Игдисамова тремя прилагательными
12:00
1
Карседо объяснил, почему заменил Умярова по ходу игры с «Оренбургом»
11:54
5
Экс-спартаковца уличили в том, что он «слил» тренера
11:51
В ворота «Краснодара» в матче с «Ростовом» ошибочно не поставили пенальти
11:44
3
Тренер «Оренбурга» – о фолах: «Болельщики «Спартака» после потери очков ищут причины»
11:27
1
Реакция «Локо» на дебют Батракова за «Галатасарай»
11:24
Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»
10:49
1
Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене
10:39
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
09:28
9
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
27
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
5
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
8
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
5
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
14
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
5
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
10
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
18
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
5
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
11
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
4
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
7
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+