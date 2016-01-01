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    Sport.es: завтра «Барселона» объявит о назначении Хави

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».

    По информации Sport.es, переговоры делегации каталонского клуба с «Аль-Саддом» в Катаре прошли успешно. «Барселона» объявит о назначении Хави на пост главного тренера завтра, 5 ноября.

    Сам 41-летний испанец должен прилететь в Барселону на выходных.

    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
    • В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 17:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1088

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Какой пиар, как вижу через 4 месяца будут опять нового тренера искать

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