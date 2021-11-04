Sport.es: завтра «Барселона» объявит о назначении Хави

Главный тренер «Аль-Садда» Хави возглавит «Барселону».
По информации Sport.es, переговоры делегации каталонского клуба с «Аль-Саддом» в Катаре прошли успешно. «Барселона» объявит о назначении Хави на пост главного тренера завтра, 5 ноября.
Сам 41-летний испанец должен прилететь в Барселону на выходных.
- Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
- Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
- В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».
Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»
Источник: Sport.es