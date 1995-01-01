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    Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»

    Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави дал комментарий по поводу своего будущего.

    «Идут переговоры между клубами. Я не могу много говорить об этом, но у меня позитивный настрой. Надеюсь, клубы договорятся. Они знают мою позицию, и я верю, что скоро все разрешится.

    Я очень хочу вернуться домой. Возвращение в «Барсу» станет чем-то невероятным и трогательным», – сказал 41-летний специалист.

    • Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
    • В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1660

      DMитрий 3 часа назад

      Рассуждает как бедный гастарбайтер на рудниках в сибире с 10-и летним не выездом домой.

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