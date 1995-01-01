Хави – о «Барселоне»: «Я очень хочу вернуться домой. Надеюсь, клубы договорятся»

Рассуждает как бедный гастарбайтер на рудниках в сибире с 10-и летним не выездом домой.
Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави дал комментарий по поводу своего будущего.
«Идут переговоры между клубами. Я не могу много говорить об этом, но у меня позитивный настрой. Надеюсь, клубы договорятся. Они знают мою позицию, и я верю, что скоро все разрешится.
Я очень хочу вернуться домой. Возвращение в «Барсу» станет чем-то невероятным и трогательным», – сказал 41-летний специалист.
- Испанец заменит уволенного Рональда Кумана.
- Ожидается, что «Барса» представит нового тренера 8 ноября.
- В каталонском клубе Хави будет зарабатывать меньше, чем в «Аль-Садде».