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    Mundo Deportivo: делегация «Барселоны» вылетела в Доху для завершения переговоров с Хави

    Представители «Барселоны» отправились в Катар для завершения переговоров с главным тренером «Аль-Садда» Хави.

    По информации Mundo Deportivo, сегодня утром в Доху вылетели вице-президент «Барсы» по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани. На личном визите боссов «Барселоны» настояло руководство «Аль-Садда».

    • По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».
    • Хави заменит уволенного Рональда Кумана.
    • Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53818

      portero 2 часа назад

      Правильно, надо уважение высказать и привезти на товарку Барсу...

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