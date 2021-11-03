Mundo Deportivo: делегация «Барселоны» вылетела в Доху для завершения переговоров с Хави

Представители «Барселоны» отправились в Катар для завершения переговоров с главным тренером «Аль-Садда» Хави.

По информации Mundo Deportivo, сегодня утром в Доху вылетели вице-президент «Барсы» по спортивным вопросам Рафа Юсте и директор клуба Матеу Алемани. На личном визите боссов «Барселоны» настояло руководство «Аль-Садда».

По информации Sport.es, дебют нового тренера в «Барсе» ожидается 20 ноября. На эту дату запланировано дерби против «Эспаньола».

Хави заменит уволенного Рональда Кумана .

. Он – воспитанник клубной академии «Барселоны».

Mundo Deportivo: Хави будет получать в «Барселоне» меньше, чем в «Аль-Садде»