Примера. «Бетис» впервые в истории забил дома «Валенсии» четыре гола и укрепился в зоне Лиги чемпионов

Да, давненько Бетис с Хоакином не играл в ЛЧ! Будет интересно, если сохранят позиции. По-моему, они в сезоне 2005/06 Челси Моуриньо обыгрывали дома.
«Бетис» Мануэля Пеллегрини разгромил в 11-м туре Примеры «Валенсию». У нее по-прежнему восстанавливается от травмы российский полузащитник Денис Черышев.
Севильцы идут в зоне Лиги чемпионов. «Валенсия» – 11-я. Она не побеждает семь встреч подряд.
Никогда ранее «Валенсия» на «Бенито Вильямарине» не пропускала четыре гола.
Испания. Примера. 11-й тур
Голы: 1:0 – Иглесиас, 4 (с пенальти); 2:0 – Иглесиас, 30; 2:1 – Паулиста, 39; 3:1 – Пеццелла, 61; 4:1 – Хуанми, 68.