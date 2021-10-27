Примера. «Бетис» впервые в истории забил дома «Валенсии» четыре гола и укрепился в зоне Лиги чемпионов

«Бетис» Мануэля Пеллегрини разгромил в 11-м туре Примеры «Валенсию». У нее по-прежнему восстанавливается от травмы российский полузащитник Денис Черышев.

Севильцы идут в зоне Лиги чемпионов. «Валенсия» – 11-я. Она не побеждает семь встреч подряд.

Никогда ранее «Валенсия» на «Бенито Вильямарине» не пропускала четыре гола.

Испания. Примера. 11-й тур

Бетис – Валенсия – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Иглесиас, 4 (с пенальти); 2:0 – Иглесиас, 30; 2:1 – Паулиста, 39; 3:1 – Пеццелла, 61; 4:1 – Хуанми, 68.

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