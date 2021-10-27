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    Примера. «Бетис» впервые в истории забил дома «Валенсии» четыре гола и укрепился в зоне Лиги чемпионов

    «Бетис» Мануэля Пеллегрини разгромил в 11-м туре Примеры «Валенсию». У нее по-прежнему восстанавливается от травмы российский полузащитник Денис Черышев.

    Севильцы идут в зоне Лиги чемпионов. «Валенсия» – 11-я. Она не побеждает семь встреч подряд.

    Никогда ранее «Валенсия» на «Бенито Вильямарине» не пропускала четыре гола.

    Испания. Примера. 11-й тур

    Бетис – Валенсия – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Иглесиас, 4 (с пенальти); 2:0 – Иглесиас, 30; 2:1 – Паулиста, 39; 3:1 – Пеццелла, 61; 4:1 – Хуанми, 68.

    Календарь Примеры

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +664

      ARSteven89 45 минут назад

      Да, давненько Бетис с Хоакином не играл в ЛЧ! Будет интересно, если сохранят позиции. По-моему, они в сезоне 2005/06 Челси Моуриньо обыгрывали дома.

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