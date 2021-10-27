Серия А. «Интер» обыграл на выезде «Эмполи», «Рома» добилась волевой победы над «Кальяри»

«Интер» поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии. В десятом туре действующие чемпионы обыграли «Эмполи».

«Рома» добилась волевой победы над «Кальяри». Решающий гол забил Лоренцо Пеллегрини. Римляне прервали серию из трех игр без побед.

В другой встрече «Фиорентина» уступила «Лацио». Российский форвард флорентийцев Александр Кокорин отсутствовал в заявке в связи с мышечной травмой.

Италия. Серия А. 10-й тур

Кальяри – Рома – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Паволетти, 52; 1:1 – Ибаньес, 71; 1:2 – Пеллегрини, 78.

Лацио – Фиорентина – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Педро, 52.

Эмполи – Интер – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Д'Амброзио, 34; 0:2 – Димарко, 66.

Удаления: Риччи, 52 – нет.

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