Серия А. «Интер» обыграл на выезде «Эмполи», «Рома» добилась волевой победы над «Кальяри»

«Интер» поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии. В десятом туре действующие чемпионы обыграли «Эмполи».
«Рома» добилась волевой победы над «Кальяри». Решающий гол забил Лоренцо Пеллегрини. Римляне прервали серию из трех игр без побед.
В другой встрече «Фиорентина» уступила «Лацио». Российский форвард флорентийцев Александр Кокорин отсутствовал в заявке в связи с мышечной травмой.
Италия. Серия А. 10-й тур
Голы: 1:0 – Паволетти, 52; 1:1 – Ибаньес, 71; 1:2 – Пеллегрини, 78.
Лацио – Фиорентина – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Педро, 52.
Голы: 0:1 – Д'Амброзио, 34; 0:2 – Димарко, 66.
Удаления: Риччи, 52 – нет.
Источник: Бомбардир.ру