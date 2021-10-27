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    Серия А. «Интер» обыграл на выезде «Эмполи», «Рома» добилась волевой победы над «Кальяри»

    «Интер» поднялся на третье место в таблице чемпионата Италии. В десятом туре действующие чемпионы обыграли «Эмполи».

    «Рома» добилась волевой победы над «Кальяри». Решающий гол забил Лоренцо Пеллегрини. Римляне прервали серию из трех игр без побед.

    В другой встрече «Фиорентина» уступила «Лацио». Российский форвард флорентийцев Александр Кокорин отсутствовал в заявке в связи с мышечной травмой.

    Италия. Серия А. 10-й тур

    Кальяри – Рома – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Паволетти, 52; 1:1 – Ибаньес, 71; 1:2 – Пеллегрини, 78.

    Лацио – Фиорентина – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Педро, 52.

    Эмполи – Интер – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Д'Амброзио, 34; 0:2 – Димарко, 66.

    Удаления: Риччи, 52 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2021 23:44
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