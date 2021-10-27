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  • Крыховяк: «Рангник хотел своего тренера, Николич это быстро понял. Марко чувствовал, что его хотят убрать»

Крыховяк: «Рангник хотел своего тренера, Николич это быстро понял. Марко чувствовал, что его хотят убрать»

27 октября 2021, 00:34
5

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл подробности ухода Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

— Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?

— На сборах в Австрии летом.

— Как он себя проявлял?

— Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

— Как Николич и Рангник контактировали между собой?

— Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

— В чем это проявлялась?

— Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера.

— Марко это чувствовал?

— Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.

  • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
  • Его сменил Маркус Гисдоль, работавший с Рангником в Германии.
  • Рангник работает в «Локо» с лета.

Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко
Комментарии (5)
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fhnv
1635284805
******* убрали хорошего тренера
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tushkanlz
1635307375
Николич - хороший тренер.Из-за Палыча к нему относился сначала предвзято, теперь к Маркусу также..от добра добро...,как говорится. Ну,что ещё надо, кроме "бабла"?
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житель СПб
1635310462
Тогда понятно, насколько тяжело было Николичу! Ему не позавидуешь... А он держался и в целом давал неплохой результат - хотя в этих обстоятельствах, известных всей команде, ему было практически невозможно настаивать на своих идеях и задачах.
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vladimir-7
1635314641
Конечно Николичу тяжело было работать в таких условиях и это сказалось на игре Локомотива, игроки тоже видели, что Марко хотят убрать, вот и спад в игре. Посмотрим к чему немцы приведут Локомотив в чемпионате.
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