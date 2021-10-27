Крыховяк: «Рангник хотел своего тренера, Николич это быстро понял. Марко чувствовал, что его хотят убрать»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл подробности ухода Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

— Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?

— На сборах в Австрии летом.

— Как он себя проявлял?

— Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

— Как Николич и Рангник контактировали между собой?

— Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

— В чем это проявлялась?

— Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера.

— Марко это чувствовал?

— Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.

Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.

Его сменил Маркус Гисдоль , работавший с Рангником в Германии.

, работавший с Рангником в Германии. Рангник работает в «Локо» с лета.

Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»