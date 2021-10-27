Крыховяк: «Рангник хотел своего тренера, Николич это быстро понял. Марко чувствовал, что его хотят убрать»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл подробности ухода Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».
— Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?
— На сборах в Австрии летом.
— Как он себя проявлял?
— Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.
— Как Николич и Рангник контактировали между собой?
— Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.
— В чем это проявлялась?
— Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера.
— Марко это чувствовал?
— Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.
- Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
- Его сменил Маркус Гисдоль, работавший с Рангником в Германии.
- Рангник работает в «Локо» с лета.
Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»