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    Крыховяк: «Рангник хотел своего тренера, Николич это быстро понял. Марко чувствовал, что его хотят убрать»

    Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскрыл подробности ухода Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

    — Когда ты впервые увидел Рангника в «Локомотиве»?

    — На сборах в Австрии летом.

    — Как он себя проявлял?

    — Просто смотрел. У него не было личных бесед с игроками, только встретился со всей командой и представился.

    — Как Николич и Рангник контактировали между собой?

    — Не хочу говорить о том, чего не знаю. Но как игрок я видел, что отношения между ними были не очень хорошими.

    — В чем это проявлялась?

    — Мне кажется, он [Рангник] хотел своего тренера.

    — Марко это чувствовал?

    — Да, думаю, он очень быстро это понял. Марко чувствовал, что поддержки нет, что они его хотят убрать. Тренеру тяжело работать в такой ситуации.

    • Николич возглавлял «Локо» с мая 2020 года.
    • Его сменил Маркус Гисдоль, работавший с Рангником в Германии.
    • Рангник работает в «Локо» с лета.

    Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +962

      fhnv 1 час назад

      ******* убрали хорошего тренера

      2
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      Рейтинг: +504

      Xiko > fhnv 1 час назад

      Согласен!

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