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    Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Сухой – на VAR

    РФС назначил арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

    Матч «Зенит»«Спартак» обслужит Сергей Иванов, за работу VAR будет отвечать Алексей Сухой. Владислав Безбородов рассудит «Локомотив» и «Сочи», Евгений Турбин – на VAR.

    22 октября (пятница)

    «Динамо»«Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов.

    23 октября (суббота)

    «Нижний Новгород»«Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков.

    «Ростов»«Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.

    ЦСКА«Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин.

    24 октября (воскресенье)

    «Уфа»«Рубин»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Еремин.

    «Ахмат»«Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев.

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Усачев.

    25 октября (понедельник)

    «Локомотив» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Милюченко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +90435

      zigbert 2 минуты назад

      Слабый судья, может не справиться.

      0
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      Рейтинг: +2595

      R_a_i_n 18 минут назад

      2016 год показал как это недорозумение судит Зенит и Спартак...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +303

      Forvard47 51 минуту назад

      ну кнш лучшего арбитра россии на матч ахмата.. говно на центральный матч тура...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1513

      mahan 1 час назад

      Кто б сомневался, что судить будет Иванов. Он всегда судет за Зенит. На вар тоже своих посадили.Почему на такие не приглашают судей из Европы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12890

      Skull_Boy 1 час назад

      За победу голубые уже занесли

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8110

      Fusballer 1 час назад

      Для РПЛ матч года, независимо от состояния обоих клубов. Тем более если учесть, что оба неплохо выглядели в последнем туре еврокубков.

      1
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      Рейтинг: +14711

      Garrincha58 2 часа назад

      Спартак должен выиграть

      4
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      ...
      Рейтинг: +10459

      Cleaner > Garrincha58 2 часа назад

      Кому Спартак ДОЛЖЕН?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12546

      ilichkadr > Garrincha58 2 часа назад

      Просто обязан совершить действо не совместимое с жизнью.

      0
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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 > ilichkadr 1 час назад

      На каждом столбе освещения МКАД.

      0
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      Рейтинг: +3904

      mopecekca > vladimir-7 1 час назад

      не пыхти, ******...как там, пенали правильно не назначили в ваши ворота в последних двух матчах?

      4
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      Рейтинг: +2595

      R_a_i_n > mopecekca 1 час назад

      Зенит и пенальти это отдельная песня. Любую пенку перевернут так, что окуеть можно. Газпром-мечты сбываются.

      1
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      Рейтинг: +12546

      ilichkadr > mopecekca 38 минут назад

      Ну, на сей раз вопрос с пеналями решён. За работу VAR будет отвечать товарисч из Люберец. Соболев не ленится, отрабатывает/совершенствует нырки из различных положений.

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      Рейтинг: +22023

      vladimir-7 > mopecekca 37 минут назад

      Бывает и судьи ошибаются, а бывает и болельщики.
      ЭСК ответил на все вопросы, читай их ответ и им
      задавай вопросы.

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      Рейтинг: +2595

      R_a_i_n > vladimir-7 20 минут назад

      только судьи в пользу одной команды ООООЧЕНЬ часто ошибаются. а результат остается.

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      Рейтинг: +2595

      R_a_i_n > vladimir-7 13 минут назад

      да-да, эск и кдк молодцы))) хорошо работают, красавцы))

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      Рейтинг: +725

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Стыдно за зенит.

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      Рейтинг: +12546

      ilichkadr > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      "за работу VAR будет отвечать Алексей Сухой"
      Лёня уже пометил себе...............

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