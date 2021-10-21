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  • Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Сухой – на VAR

Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Сухой – на VAR

21 октября 2021, 13:20
20

РФС назначил арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.

Матч «Зенит»«Спартак» обслужит Сергей Иванов, за работу VAR будет отвечать Алексей Сухой. Владислав Безбородов рассудит «Локомотив» и «Сочи», Евгений Турбин – на VAR.

22 октября (пятница)

«Динамо»«Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов.

23 октября (суббота)

«Нижний Новгород»«Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков.

«Ростов»«Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.

ЦСКА«Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин.

24 октября (воскресенье)

«Уфа»«Рубин»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Еремин.

«Ахмат»«Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Усачев.

25 октября (понедельник)

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Милюченко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ростов Уфа Урал Крылья Советов Ахмат Арсенал Нижний Новгород Локомотив ЦСКА Динамо Рубин Краснодар Сочи Химки Сухой Алексей Иванов Cергей
Комментарии (20)
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Garrincha58
1634812340
Спартак должен выиграть
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Fusballer
1634812668
Для РПЛ матч года, независимо от состояния обоих клубов. Тем более если учесть, что оба неплохо выглядели в последнем туре еврокубков.
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Skull_Boy
1634814712
За победу голубые уже занесли
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mahan
1634815749
Кто б сомневался, что судить будет Иванов. Он всегда судет за Зенит. На вар тоже своих посадили.Почему на такие не приглашают судей из Европы
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R_a_i_n
1634818681
2016 год показал как это недорозумение судит Зенит и Спартак...
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zigbert
1634819637
Слабый судья, может не справиться.
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ivany4
1634824788
Как только читаешь фамилии, "отличившихся" ранее судей, назначенных на центральные матчи, сразу понимаешь, что это "торжественные" проводы на заслуженный отдых. Кому временно, кому постоянно, но зато с "выходным пособием" из ресурсов "национального достояния". )))
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paracetamol
1634829638
Мешок уже понял: пенальти в ворота коней не назначать, а в ворота соперника - сколько хошь. Удаление приветствуется.
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portero
1634852440
Мешок засудит Крылья...
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вальтер79
1634856246
какой визг на ферме поднялся вам кого не поставь все зенитовский судья не угодишь вам крючкохвостым заранее готовитесь к порке чтоб были заранее оправдания в виде судьи
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