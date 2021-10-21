Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Сухой – на VAR

РФС назначил арбитров на матчи 12-го тура РПЛ.
Матч «Зенит» – «Спартак» обслужит Сергей Иванов, за работу VAR будет отвечать Алексей Сухой. Владислав Безбородов рассудит «Локомотив» и «Сочи», Евгений Турбин – на VAR.
22 октября (пятница)
«Динамо» – «Химки»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Алексей Воронцов.
23 октября (суббота)
«Нижний Новгород» – «Краснодар»: судья – Алексей Матюнин, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Артeм Любимов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Болотенков.
«Ростов» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Валентин Мурашов.
ЦСКА – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Максим Гаврилин.
24 октября (воскресенье)
«Уфа» – «Рубин»: судья – Игорь Панин, ассистенты судьи – Владимир Миневич, Михаил Иванов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Еремин.
«Ахмат» – «Урал»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Антон Кобзев.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Максим Ковалeв; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Роман Усачев.
25 октября (понедельник)
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Милюченко; резервный судья – Андрей Фисенко; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Александр Богданов.