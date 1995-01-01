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    Смолов вышел на матч со Словакией с синяком под глазом, Кузяев – в защитной маске

    В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Нападающий россиян Федор Смолов вышел с синяком под глазом.

    Его партнер Далер Кузяев играет в защитной маске. Обычно она используется при повреждении костей лица, носа.

    Смолов и Кузяев столкнулись на тренировке.

    • Кузяев – капитан команды.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
    • В случае победы Россия может возглавить группу.

    Фото: скриншоты трансляции канала «Россия 1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13622

      paracetamol 5 минут назад

      Кто кому больше накидал?

      0
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      Рейтинг: +7200

      mihail200606 11 минут назад

      Карпинский Газмяс))

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      Рейтинг: +54

      Slemanort 14 минут назад

      Сборная разбитых фонарей

      0
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      Рейтинг: +8534

      playsh 31 минуту назад

      И пара гнедых...ай да пара гнедых - Добрыня Никитович и Алёша Попович.Удачи Вам.

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