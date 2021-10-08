Смолов вышел на матч со Словакией с синяком под глазом, Кузяев – в защитной маске

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Нападающий россиян Федор Смолов вышел с синяком под глазом.

Его партнер Далер Кузяев играет в защитной маске. Обычно она используется при повреждении костей лица, носа.

Смолов и Кузяев столкнулись на тренировке.

Кузяев – капитан команды.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.

В случае победы Россия может возглавить группу.

Фото: скриншоты трансляции канала «Россия 1».