Смолов вышел на матч со Словакией с синяком под глазом, Кузяев – в защитной маске

В эти минуты проходит матч отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Словакии. Нападающий россиян Федор Смолов вышел с синяком под глазом.
Его партнер Далер Кузяев играет в защитной маске. Обычно она используется при повреждении костей лица, носа.
Смолов и Кузяев столкнулись на тренировке.
- Кузяев – капитан команды.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Казани.
- В случае победы Россия может возглавить группу.
Фото: скриншоты трансляции канала «Россия 1».
Источник: Бомбардир.ру