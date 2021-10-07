Карпин – о лидерских качествах Джикии: «Они во всем проявляются – в разговоре, подсказе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о лидерах в национальной команде.
– Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.
– Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия, например.
– Джикия держит команду?
– Ну, например. Там все друг друга держат.
– К примеру, как Онопко держал команду.
– А как Онопко держал команду?
– Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.
– В секу не играли.
– В чем заключается лидерство Джикии?
– Во всем. В разговоре, в подсказе.
- Джикия был капитаном сборной в первом матче под руководством Карпина.
- Затем капитанскую повязку получали Дмитрий Баринов и Федор Смолов.
- Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.
Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России»
Источник: «Спорт-Экспресс»