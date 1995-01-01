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    Карпин – о лидерских качествах Джикии: «Они во всем проявляются – в разговоре, подсказе»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о лидерах в национальной команде.

    – Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.

    – Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия, например.

    – Джикия держит команду?

    – Ну, например. Там все друг друга держат.

    – К примеру, как Онопко держал команду.

    – А как Онопко держал команду?

    – Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.

    – В секу не играли.

    – В чем заключается лидерство Джикии?

    – Во всем. В разговоре, в подсказе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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