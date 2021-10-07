Карпин – о лидерских качествах Джикии: «Они во всем проявляются – в разговоре, подсказе»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о лидерах в национальной команде.

– Есть мнение, что капитаны так часто меняются, потому что среди них нет лидера, они одинаковые. Вот был Дзюба лидер, а сейчас Дзюбы нет. Нет футболиста, который может держать команду.

– Есть лидеры и с точки зрения мастерства, и с точки зрения держать кого-то. Джикия, например.

– Джикия держит команду?

– Ну, например. Там все друг друга держат.

– К примеру, как Онопко держал команду.

– А как Онопко держал команду?

– Вы сами говорили, что он ходил по номерам, говорил, чтобы не играли в секу.

– В секу не играли.

– В чем заключается лидерство Джикии?

– Во всем. В разговоре, в подсказе.

Джикия был капитаном сборной в первом матче под руководством Карпина.

Затем капитанскую повязку получали Дмитрий Баринов и Федор Смолов .

и . Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Заболотный: «Конечно, готов быть капитаном сборной России»