Кафанов: «Быть вратарем в «Спартаке» очень трудно. Максименко справляется с давлением»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере «Спартака» Александре Максименко.

«Вообще в «Спартаке» вратарем быть очень трудно. Вот почему рад за Сашу Максименко. Это давление не каждый вратарь может выдержать, но он с ним справляется. Да, ошибки бывают, но их с каждым сезоном становится все меньше.

При этом требования тренеров вратарей — разные. Итальянец Джанлука Риомми, например, настаивал на том, чтобы в ближнем бою, при выходе один на один, вратарь предугадывал ситуацию, бросался заранее. Максименко так и делал — и не всегда выручал.

При Доменико Тедеско и немецком тренере вратарей Максе Урванчки стало видно, что в таких же ситуациях он действует по-другому. Ребров рассказал: «Немец сейчас учит его по-другому. Он должен сократить расстояние, сделать блок».

Есть блок на месте, а есть длинный с вылетом вперед. Несколько раз видел в его исполнении как раз длинный, и это помогало выручать. Да, молодому легче перестроиться, но в это же надо еще и поверить! Значит, поверил.

Максименко растет, и это радует. Ведь это «Спартак», где очень трудно быть первым и играть стабильно. Убежден, что у Саши за последние годы очень большой прогресс», – сказал Кафанов.

Максименко не получил вызов в сборную на октябрьские матчи.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

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