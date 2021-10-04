Кафанов: «Лунев мог каждый год вешать себе золотую медаль в «Зените», но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает правильным решение Андрея Лунева перейти из «Зенита» в «Байер».

– Как отнеслись к отъезду Лунева в «Байер»?

— Конечно, обрадовался и поздравил. У нас с 2003 года ни один вратарь не приглашался в хороший европейский клуб, так что его переход очень хорош и важен для всей российской вратарской школы.

Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение.

Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки.

Лунев после перехода в «Байер» не провел ни одного матча.

Он получил вызов в сборную на октябрьские матчи.

Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»