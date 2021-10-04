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  • Кафанов: «Лунев мог каждый год вешать себе золотую медаль в «Зените», но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат»

Кафанов: «Лунев мог каждый год вешать себе золотую медаль в «Зените», но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат»

4 октября 2021, 17:28
14

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает правильным решение Андрея Лунева перейти из «Зенита» в «Байер».

– Как отнеслись к отъезду Лунева в «Байер»?

— Конечно, обрадовался и поздравил. У нас с 2003 года ни один вратарь не приглашался в хороший европейский клуб, так что его переход очень хорош и важен для всей российской вратарской школы.

Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение.

Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки.

  • Лунев после перехода в «Байер» не провел ни одного матча.
  • Он получил вызов в сборную на октябрьские матчи.
  • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (14)
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Vitaga
1633358201
такие заявления при том что Лунев вообще не играет да и вряд ли ему дадут сыграть вообще - и то что он упорно ставит Гилерме в ворота сборной - заставляют усомниться в его адекватности
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Валерий2705
1633358244
Памятник поставьте ему. Если бы он ушел на пике это одно, он ушел когда железным первым номером не являлся, и кинул обиду, на то что ему предложили контракт не сразу. Да и клуб он выбрал не особо удачно, да, так бы он повесил ещё не одну золотую медаль, борясь за место в составе Зенита. А в Байере он будет вешать болт на шею, сидя на банке под Градецки, надеясь, что его продадут или он травмируется. По другому конкуренцию у него не выиграть, а ведь Луня уже не молод.
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Spirit_78
1633359021
Да хоть в Манчестер Сити - какая разница, где на лавке сидеть. Ничего доблестного в его уходе нет.
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ab15488
1633360696
Ну восхищаться "героизмом" Лунева я бы точно не стал, но и обсирать за теперишнее положение точно не стоит. Сезон длинный, шанс точно появится, а вот как он им воспользуется - главный вопрос. Что нужно делать как можно быстрее, так это учить язык, т.к. вратарь должен руководить обороной, так что может быть он сидит на лавке еще и поэтому.
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Kollljan
1633361248
Лунев, в первую очередь, мог играть в каждом матче, а уж потом вешать себе медаль. А сейчас, в более сильном чемпионате, наблюдает игры своей команды с лавки. Что лучше для вратаря?
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Вомбат
1633372924
Врешь, неуважаемый. Не в более сильный чемпионат он ушел, а на лавку. Без шансов играть за Байер, но в аренду не хочет.
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paracetamol
1633414765
Замолчи, Кафтан, за этого колхозника никто и особо не держался.
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paracetamol
1633415406
Каждый год вешать себе золотую медаль, сидючи на лавке. Дырка еще та, Зенит даже обрадовался его уходу!
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neveldomha
1633426303
Пожалуй, кроме Головина, остальным нашим игрочишкам, Миранчуку, Кокорину , Луневу нечем гордиться своим переходом из основного состава клуба РПЛ в вечный запас европейских середняков. А тот, кто восхищается этим идиотским поступком запасников, соответствует данному поступку.
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FС Spаrtак
1633430811
правильно сделал убежал с помойки
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