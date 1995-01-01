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    Кафанов: «Лунев мог каждый год вешать себе золотую медаль в «Зените», но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает правильным решение Андрея Лунева перейти из «Зенита» в «Байер».

    – Как отнеслись к отъезду Лунева в «Байер»?

    — Конечно, обрадовался и поздравил. У нас с 2003 года ни один вратарь не приглашался в хороший европейский клуб, так что его переход очень хорош и важен для всей российской вратарской школы.

    Он мог остаться в «Зените», каждый год вешать себе золотую медаль и получать бонусы. Но ушел из зоны комфорта в более сильный чемпионат, где место в составе тебе никто не гарантирует. И это вызывает большое уважение.

    Конечно, чтобы постоянно выступать за сборную, он должен регулярно играть в Германии, но мы очень на него рассчитываем. Хотя и понимаем, насколько сильный у него конкурент в лице Градецки.

    • Лунев после перехода в «Байер» не провел ни одного матча.
    • Он получил вызов в сборную на октябрьские матчи.
    • Россияне 8 октября в Казани сыграют со Словакией, а 11-го – в Мариборе со Словенией.

    Кафанов – о Луневе в сборной: «Отсутствие игровой практики можно заменить тренировочным процессом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +185

      Землякруглая 52 минуты назад

      Кафанов: «Лунев мог каждый год вешать себе золотую медаль в «Зените»...
      Ключевые слова. Все понимают, что пит(д)орская зловонная бомжарня с засильем гаСпрома во всей футбольной верхушке чемпиён надолго. Позор

      0
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      Рейтинг: +328

      semm > Землякруглая 32 минуты назад

      а что пидо ры то тут делают - к тебе, ваф лёр, обращаюсь? ты исчезни от сюда быстро и навсегда

      1
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      Рейтинг: +25418

      пьяныйхоровод > Землякруглая 48 секунд назад

      Катись на хер .

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      Рейтинг: +3126

      Kollljan 1 час назад

      Лунев, в первую очередь, мог играть в каждом матче, а уж потом вешать себе медаль. А сейчас, в более сильном чемпионате, наблюдает игры своей команды с лавки. Что лучше для вратаря?

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      Рейтинг: +1065

      ab15488 1 час назад

      Ну восхищаться "героизмом" Лунева я бы точно не стал, но и обсирать за теперишнее положение точно не стоит. Сезон длинный, шанс точно появится, а вот как он им воспользуется - главный вопрос. Что нужно делать как можно быстрее, так это учить язык, т.к. вратарь должен руководить обороной, так что может быть он сидит на лавке еще и поэтому.

      0
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      Рейтинг: +2428

      Spirit_78 1 час назад

      Да хоть в Манчестер Сити - какая разница, где на лавке сидеть. Ничего доблестного в его уходе нет.

      0
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      Рейтинг: +13829

      KLIM777 2 часа назад

      ахахахахх ушел на лавке сидеть)) а не в более сильный чемпионат)

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      Рейтинг: +2447

      Валерий2705 2 часа назад

      Памятник поставьте ему. Если бы он ушел на пике это одно, он ушел когда железным первым номером не являлся, и кинул обиду, на то что ему предложили контракт не сразу. Да и клуб он выбрал не особо удачно, да, так бы он повесил ещё не одну золотую медаль, борясь за место в составе Зенита. А в Байере он будет вешать болт на шею, сидя на банке под Градецки, надеясь, что его продадут или он травмируется. По другому конкуренцию у него не выиграть, а ведь Луня уже не молод.

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      Рейтинг: +171

      Vitaga 2 часа назад

      такие заявления при том что Лунев вообще не играет да и вряд ли ему дадут сыграть вообще - и то что он упорно ставит Гилерме в ворота сборной - заставляют усомниться в его адекватности

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