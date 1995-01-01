Кубок России. «Ростов» уступил «Чайке» из ФНЛ-2 и вылетел из турнира

«Ростов» вылетел из Кубка России: после поражения от «Чайки» у ростовчан уже нет даже математических шансов на выход в плей-офф. Тем не менее, команде Юрия Семина придется сыграть встречу против «Торпедо» в октябре.

«Чайка» под руководством Сергея Ташуева выходит в плей-офф.

У «Ростова» в текущем сезоне всего одна победа.

Россия. Кубок. Группа 5. 2-й тур

Чайка (Песчанокопское) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Олейников, 22.

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