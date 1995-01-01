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    Кубок России. «Ростов» уступил «Чайке» из ФНЛ-2 и вылетел из турнира

    «Ростов» вылетел из Кубка России: после поражения от «Чайки» у ростовчан уже нет даже математических шансов на выход в плей-офф. Тем не менее, команде Юрия Семина придется сыграть встречу против «Торпедо» в октябре.

    «Чайка» под руководством Сергея Ташуева выходит в плей-офф.

    У «Ростова» в текущем сезоне всего одна победа.

    Россия. Кубок. Группа 5. 2-й тур

    Чайка (Песчанокопское) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Олейников, 22.

    Календарь Кубка России

    Турнирная таблица Кубка России

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +28136

      VVM1964 10 минут назад

      Чайку в соперники Спартаку - может это нам поможет пройти в следующий этап , её то надеюсь одолеем (((

      0
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      Рейтинг: +28136

      VVM1964 12 минут назад

      Да ... Докатился Ростов (((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21568

      bset 26 минут назад

      Настолько илитный раунд, что с одной игры в групповом раунде сразу вылет) Ну намудрили чиновнички))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10316

      житель СПб 45 минут назад

      Думаю, это умышленное и осознанное решение.

      2
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      Рейтинг: +52028

      portero 47 минут назад

      надеюсь им это поможет результат в РПЛ выдавать, а то совсем мало очков....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3260

      Бомбардиръ 51 минуту назад

      Деревня рулит)

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