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    Райола: «Очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой»

    Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола сожалеет, что «Милан» не договорился с игроком о новом контракте. В итоге футболист летом пополнил парижан как свободный агент.

    «Мне очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Игрок сделал жизненный выбор. Я чувствую, что «Ювентус» все еще очень сожалеет о том, что не подписал Джиджи. И не только «Ювентус».

    Нет сомнений, что Доннарумма будет голкипером стартового состава «ПСЖ», – сказал Райола.

    • Доннарумма – воспитанник миланцев.
    • В сезоне Лиги 1 вратарь провел 1 матч и не пропустил в нем.
    • Доннарумма стоит 65 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1591

      lek! 1 час назад

      Всем клубом надо отказаться от тех игроков кого он обслуживает . Очень алчный человек , много плохого он ещё сделает для футбола .

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      Рейтинг: +25133

      Боцман59rus 1 час назад

      _ скромнее нужно быть, прокатил тебя Милан с комиссией и правильно сделал.

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