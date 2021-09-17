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Райола: «Очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой»

17 сентября 2021, 18:36
6

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола сожалеет, что «Милан» не договорился с игроком о новом контракте. В итоге футболист летом пополнил парижан как свободный агент.

«Мне очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Игрок сделал жизненный выбор. Я чувствую, что «Ювентус» все еще очень сожалеет о том, что не подписал Джиджи. И не только «Ювентус».

Нет сомнений, что Доннарумма будет голкипером стартового состава «ПСЖ», – сказал Райола.

  • Доннарумма – воспитанник миланцев.
  • В сезоне Лиги 1 вратарь провел 1 матч и не пропустил в нем.
  • Доннарумма стоит 65 миллионов евро.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Милан ПСЖ Доннарумма Джанлуиджи Райола Мино
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1631895618
_ скромнее нужно быть, прокатил тебя Милан с комиссией и правильно сделал.
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lek!
1631896323
Всем клубом надо отказаться от тех игроков кого он обслуживает . Очень алчный человек , много плохого он ещё сделает для футбола .
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GoldPlayFIFARus9
1631904250
азазаза, не получил комиссионные за переход в несколько лямов, до сих пор его коробит, жирную свинью))).
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KOLBIS
1631906903
Всех ниже поддержал...От себя добавлю...Гавно он...
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Dr.Metal
1631944331
Губу бы не раскатывал так,играл бы в Милане. Милан ему предлагал больше, а в итоге в ПСЖ меньше получает теперь
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zigbert
1631947319
В Милане Доннарумма был незаменим а теперь придется конкурировать с Навасом. На что рассчитывал Райола?
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