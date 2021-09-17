Райола: «Очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой»

Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола сожалеет, что «Милан» не договорился с игроком о новом контракте. В итоге футболист летом пополнил парижан как свободный агент.

«Мне очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Игрок сделал жизненный выбор. Я чувствую, что «Ювентус» все еще очень сожалеет о том, что не подписал Джиджи. И не только «Ювентус».

Нет сомнений, что Доннарумма будет голкипером стартового состава «ПСЖ», – сказал Райола.