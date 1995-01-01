Райола: «Очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой»

Всем клубом надо отказаться от тех игроков кого он обслуживает . Очень алчный человек , много плохого он ещё сделает для футбола .
Агент вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола сожалеет, что «Милан» не договорился с игроком о новом контракте. В итоге футболист летом пополнил парижан как свободный агент.
«Мне очень жаль, как «Милан» обошелся с Доннаруммой. Игрок сделал жизненный выбор. Я чувствую, что «Ювентус» все еще очень сожалеет о том, что не подписал Джиджи. И не только «Ювентус».
Нет сомнений, что Доннарумма будет голкипером стартового состава «ПСЖ», – сказал Райола.
- Доннарумма – воспитанник миланцев.
- В сезоне Лиги 1 вратарь провел 1 матч и не пропустил в нем.
- Доннарумма стоит 65 миллионов евро.