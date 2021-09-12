Игроки «Сочи» отпраздновали гол, сделав селфи

«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

Футболисты хозяев отпраздновали один из голов в ворота башкирского клуба в стиле экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти. Родригао, Матео Кассьера и Кристиан Нобоа сделали селфи.