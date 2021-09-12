Игроки «Сочи» отпраздновали гол, сделав селфи

«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.
Футболисты хозяев отпраздновали один из голов в ворота башкирского клуба в стиле экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти. Родригао, Матео Кассьера и Кристиан Нобоа сделали селфи.
- «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на второе место в РПЛ.
- «Уфа» занимает 13-ю строчку (5 очков).
Празднование гола от игроков «Сочи» по конспектам Франческо Тотти«Сочи»#ТинькоффРПЛ #Сочи pic.twitter.com/HT1B355xzf— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2021