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    Игроки «Сочи» отпраздновали гол, сделав селфи

    «Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в матче 7-го тура РПЛ.

    Футболисты хозяев отпраздновали один из голов в ворота башкирского клуба в стиле экс-нападающего «Ромы» Франческо Тотти. Родригао, Матео Кассьера и Кристиан Нобоа сделали селфи.

    • «Сочи» набрал 15 очков и поднялся на второе место в РПЛ.
    • «Уфа» занимает 13-ю строчку (5 очков).

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    Источник: твиттер РПЛ

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