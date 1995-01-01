Серия А. «Ювентус» проиграл «Наполи» Спаллетти и идет в сезоне без побед

«Ювентус» вел в счете против «Наполи», но проиграл. Победный гол забил центральный защитник Калиду Кулибали.

«Ювентус» после трех туров имеет в активе всего очко. У «Наполи» же девять баллов из девяти возможных.

«Наполи» победил «Ювентус» в домашнем матче Серии А третий раз подряд.

«Ювентус» проиграл в Серии А два раза подряд впервые с позапрошлого сезона.

Италия. Серия А. 3-й тур

Наполи – Ювентус – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мората, 10; 1:1 – Политано, 57; 2:1 – Кулибали, 85.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А