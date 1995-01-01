Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Серия А. «Ювентус» проиграл «Наполи» Спаллетти и идет в сезоне без побед

    «Ювентус» вел в счете против «Наполи», но проиграл. Победный гол забил центральный защитник Калиду Кулибали.

    «Ювентус» после трех туров имеет в активе всего очко. У «Наполи» же девять баллов из девяти возможных.

    «Наполи» победил «Ювентус» в домашнем матче Серии А третий раз подряд.

    «Ювентус» проиграл в Серии А два раза подряд впервые с позапрошлого сезона.

    Италия. Серия А. 3-й тур

    Наполи – Ювентус – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мората, 10; 1:1 – Политано, 57; 2:1 – Кулибали, 85.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:58
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11648

      Hektor 84 4 минуты назад

      Не понимаю с чего вдруг многие специалисты старую клячу записывали в главные фавориты сериала?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1823

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Роналду вовремя свалил из этого унылища ))))

      (Которым Юве еще не был 3 сезона назад)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12889

      paracetamol 2 часа назад

      Надо Зениту им напихать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8742

      KOLBIS 2 часа назад

      Спаллети без поражений,дорогая редакция...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -496

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Молодцы Наполи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Venom888 2 часа назад

      М-да, Рон ушел и прям сильный спад у Юве..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -496

      СуперПАВ9 > Venom888 2 часа назад

      Роналду клоун

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1417

      Maxi_7 2 часа назад

      Сразу видно, что один Роналду был во всем виноват...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -496

      СуперПАВ9 > Maxi_7 2 часа назад

      Да роналду позор футбола

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11878

      ilichkadr > СуперПАВ9 1 час назад

      Осталось выяснить чей позор и какого футбола............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +700

      xrrrx 2 часа назад

      без Роналду не взлетят теперь точно

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -496

      СуперПАВ9 > xrrrx 2 часа назад

      Роналду позорище

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89261
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru