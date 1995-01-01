Серия А. «Ювентус» проиграл «Наполи» Спаллетти и идет в сезоне без побед

Не понимаю с чего вдруг многие специалисты старую клячу записывали в главные фавориты сериала?
«Ювентус» вел в счете против «Наполи», но проиграл. Победный гол забил центральный защитник Калиду Кулибали.
«Ювентус» после трех туров имеет в активе всего очко. У «Наполи» же девять баллов из девяти возможных.
«Наполи» победил «Ювентус» в домашнем матче Серии А третий раз подряд.
«Ювентус» проиграл в Серии А два раза подряд впервые с позапрошлого сезона.
Италия. Серия А. 3-й тур
Голы: 0:1 – Мората, 10; 1:1 – Политано, 57; 2:1 – Кулибали, 85.