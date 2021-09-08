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  • The Independent: клубы АПЛ оспорят отстранение бразильских игроков от матчей

The Independent: клубы АПЛ оспорят отстранение бразильских игроков от матчей

8 сентября 2021, 16:18
4

Клубы АПЛ оспорят решение ФИФА о запрете выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней – с 10 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса». Клубы были наказаны по просьбе CBF из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную.

По информации The Independent, клубы не согласны с решением ФИФА. Они считают, что для запрета нет никаких оснований, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке. Клубы также возмущены тем, что CBF не запросила наказания для «Эвертона» не отпустившего Ришарлисона в сборную.

Отмечается, что решение ФИФА о наложении санкций на игроков не является окончательным.

Источник: The Independent
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Лидс
Комментарии (4)
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Enter2006
1631108465
А не только мне кажется, что этой короной прикрываются уже все и вся для своих низменных целей? Т.е. коронавирус уже страшен не тем что распространяется, а тем что под его предлогом вакханалия какая-то от чинуш по всему миру, в т.ч. и у нас в России тоже ярко выраженно.
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Enter2006
1631108622
И правильно сделают.
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paracetamol
1631110405
Ну и Зениту надо вмешаться!
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alp
1631111495
ну а рпл и гаспром скорее всего засунут свои языки себе в жэ
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