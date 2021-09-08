The Independent: клубы АПЛ оспорят отстранение бразильских игроков от матчей

Клубы АПЛ оспорят решение ФИФА о запрете выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней – с 10 по 14 сентября.
Ранее стало известно, что под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса». Клубы были наказаны по просьбе CBF из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную.
По информации The Independent, клубы не согласны с решением ФИФА. Они считают, что для запрета нет никаких оснований, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке. Клубы также возмущены тем, что CBF не запросила наказания для «Эвертона» не отпустившего Ришарлисона в сборную.
Отмечается, что решение ФИФА о наложении санкций на игроков не является окончательным.
- Из-за запрета в матче «Лидс» – «Ливерпуль» не сыграют Фабиньо, Алисон, Роберто Фирмино и Рафинья.
- Игру с «Ньюкаслом» пропустит полузащитник «МЮ» Фред, а защитник «Челси» Тиаго Силва не сыграет с «Астон Виллой».
- Габриэль Жезус и Эдерсон пропустят матч «Лестер» – «Манчестер Сити».
Источник: The Independent