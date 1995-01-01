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    The Independent: клубы АПЛ оспорят отстранение бразильских игроков от матчей

    Клубы АПЛ оспорят решение ФИФА о запрете выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней – с 10 по 14 сентября.

    Ранее стало известно, что под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса». Клубы были наказаны по просьбе CBF из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную.

    По информации The Independent, клубы не согласны с решением ФИФА. Они считают, что для запрета нет никаких оснований, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке. Клубы также возмущены тем, что CBF не запросила наказания для «Эвертона» не отпустившего Ришарлисона в сборную.

    Отмечается, что решение ФИФА о наложении санкций на игроков не является окончательным.

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    Источник: The Independent

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8875

      alp 46 минут назад

      ну а рпл и гаспром скорее всего засунут свои языки себе в жэ

      0
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      Рейтинг: +12810

      paracetamol 1 час назад

      Ну и Зениту надо вмешаться!

      0
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      Рейтинг: +1105

      Enter2006 1 час назад

      И правильно сделают.

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