The Independent: клубы АПЛ оспорят отстранение бразильских игроков от матчей

Клубы АПЛ оспорят решение ФИФА о запрете выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней – с 10 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса». Клубы были наказаны по просьбе CBF из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную.

По информации The Independent, клубы не согласны с решением ФИФА. Они считают, что для запрета нет никаких оснований, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом в Латинской Америке. Клубы также возмущены тем, что CBF не запросила наказания для «Эвертона» не отпустившего Ришарлисона в сборную.

Отмечается, что решение ФИФА о наложении санкций на игроков не является окончательным.