Серия А. Дубль Жиру помог «Милану» обыграть «Кальяри», гол Абрахама – разгромить «Роме» «Салернитану»

Закончились два матча 2-го тура чемпионата Италии.

«Милан» дома победил «Кальяри» (4:1). Два гола забил нападающий Оливье Жиру.

«Рома» на выезде забила четыре безответных гола в ворота «Салернитаны». Дубль сделал Лоренцо Пеллегрини, еще один мяч на счету Тэмми Абрахама.

Италия. Серия А. 2-й тур

Милан – Кальяри – 4:1 (4:1)

Голы: 1:0 – Тонали, 12; 1:1 – Дейола, 15; 2:1 – Леау, 17; 3:1 – Жиру, 24; 4:1, Жиру, 43 (с пенальти).

Салернитана – Рома – 0:4 (0:0)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 48; 0:2 – Верету, 52; 0:3 – Абрахам, 69; 0:4 – Пеллегрини, 79.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А