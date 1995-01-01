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    «Забили, нарушив все правила фэйр-плей». «Ахмат» – о голе «Арсенала» в 2018 году

    «Ахмат» выступил с заявлением по эпизоду с первым голом в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

    Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

    «В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчeтливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу.

    А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак.

    Ну а если кто-то думает иначе – примите за бумеранг», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
    • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Ахмата»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57

      SMITHI 11 минут назад

      Сокращать рпл, и тех и других на@#₽&

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3136

      neveldomha 27 минут назад

      А что там с травмированным? С поля на носилках унесли? Судья не свистнул - значит фола не было. Досвидос.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +599

      GammiD 48 минут назад

      1 - 1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2857

      AZ 1 час назад

      ФНЛ вас ждет

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