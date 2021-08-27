«Забили, нарушив все правила фэйр-плей». «Ахмат» – о голе «Арсенала» в 2018 году

«Ахмат» выступил с заявлением по эпизоду с первым голом в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчeтливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу.

А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак.

Ну а если кто-то думает иначе – примите за бумеранг», – сообщила пресс-служба клуба.

Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.