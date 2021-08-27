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  • «Забили, нарушив все правила фэйр-плей». «Ахмат» – о голе «Арсенала» в 2018 году

«Забили, нарушив все правила фэйр-плей». «Ахмат» – о голе «Арсенала» в 2018 году

27 августа 2021, 12:24
8

«Ахмат» выступил с заявлением по эпизоду с первым голом в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

«В марте 2018 года «Арсенал» забил «Ахмату» гол на последних секундах нарушив все правила фэйр-плей. Комбаров отчeтливо видел, как получил травму Иванов и не постеснялся взять мяч и провести атаку, которая привела к голу.

А что с голом Конате? Бериша абсолютно не в курсе, что на противоположном краю поля лежит игрок гостей, и поэтому принимает откидку мяча защитником за технический брак.

Ну а если кто-то думает иначе – примите за бумеранг», – сообщила пресс-служба клуба.

  • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
  • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал
Комментарии (8)
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AZ
1630056859
ФНЛ вас ждет
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GammiD
1630057847
1 - 1
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neveldomha
1630059133
А что там с травмированным? С поля на носилках унесли? Судья не свистнул - значит фола не было. Досвидос.
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SMITHI
1630060081
Сокращать рпл, и тех и других на@#₽&
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житель СПб
1630061509
Непростая ситуация. С одной стороны - правила честной игры. С другой - игроки в футбол падают как подкошенные при любой ситуации. Резюме: пока нет свистка - играй! А если выбиваешь мяч в аут - делай это профессионально.
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kvm
1630063882
"Игра была равна - играли 2 ..."
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filosof sparty
1630064319
Очевидно, что Арсенал заслужил то, что произошло, так что клубы квиты и надеюсь подобных историй больше не будет
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fanfckrasnodar
1630073637
браво, круто ответили!
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