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    Власти закрыли на четыре матча фанатскую трибуну «Ниццы» после инцидента в матче с «Марселем»

    Префектура Приморских Альп приняла решение о временном закрытии южной трибуны домашнего стадиона «Ниццы».

    После инцидента с фанатами в матче третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» власти решили не пускать болельщиков на трибуну в четырех играх Лиги 1.

    • Встреч была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».
    • Фанаты прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».
    • Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон, за что им грозит техническое поражение.

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    Источник: Sky Sports

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