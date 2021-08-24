Власти закрыли на четыре матча фанатскую трибуну «Ниццы» после инцидента в матче с «Марселем»

Префектура Приморских Альп приняла решение о временном закрытии южной трибуны домашнего стадиона «Ниццы».

После инцидента с фанатами в матче третьего тура чемпионата Франции против «Марселя» власти решили не пускать болельщиков на трибуну в четырех играх Лиги 1.

Встреч была остановлена на 75-й минуте при счете 1:0 в пользу «Ниццы».

Фанаты прорвались на поле и устроили драку с футболистами «Марселя».

Спустя час провансальцы отказались возвращаться на газон, за что им грозит техническое поражение.

Президент «Марселя» – о матче с «Ниццей»: «Лига настаивала на возобновлении игры. Это неприемлемо»

«Марсель» и «Ницца» вызваны на заседание дисциплинарной комиссии LFP по сорванному матчу