Семин выставил на матч с ЦСКА Мамаева, Норманна, Комличенко; Бийол, Ахметов, Эджуке сыграют у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Лукьянов, Баштуш, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Кучаев.

Запасные: Тороп, Набабкин, Васин, Карпов, Фукс, Дзагоев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Гайч.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Ростов Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.