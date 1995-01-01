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    Семин выставил на матч с ЦСКА Мамаева, Норманна, Комличенко; Бийол, Ахметов, Эджуке сыграют у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА.

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Байрамян, Глебов, Норманн, Хашимото, Полоз, Комличенко.

    Запасные: Бабурин, Лукьянов, Баштуш, Лангович, Мухин, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Мухин, Влашич, Эджуке, Чалов, Кучаев.

    Запасные: Тороп, Набабкин, Васин, Карпов, Фукс, Дзагоев, Бистрович, Марадишвили, Зайнутдинов, Бохинен, Яковлев, Гайч.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на «Ростов Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 19:11
    Комментарии7
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      Рейтинг: +243

      semm 12 минут назад

      ЦСКА скоро из Эджукия вырастит нового Месси - жаль продавать будет. А взяли то "ковыряку" - научили играть - молодцы

      0
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      Рейтинг: +9056

      житель СПб 19 минут назад

      ЦСКА явно сильнее - и не только по счету. А Ростов... ужасно пассивен. При борьбе за мяч - специально посмотрел - практически все столкновения проигрывают, мяч отдают. Безвольность какая то!

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      Рейтинг: +1727

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Посмотрим что стоит Лёха Березуцкий как ГЛАВНЫЙ тренер. Проиграет - пинка под зад адназначна.

      0
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      Рейтинг: +2489

      ySS 1 час назад

      Удачи, Ростов!

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      Рейтинг: +1423

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Очки нужны обеим командам. Но болеть будем за Ростов и ЮПС

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      Рейтинг: +663

      Alex Y 1 час назад

      , Фукс и Гайч в запасе((

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      Рейтинг: +1727

      Радио1000шумеров > Alex Y 1 час назад

      Гайч ценный кадр. Где-нибудь в запасе Болоньи...

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