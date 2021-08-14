РПЛ обновила расписание 5-го и 6-го туров

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в календаре пятого и шестого туров.
«Обновленное расписание 5-го и 6-го тура учитывает необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах, а также расписание ранее запланированных спортивных трансляций на ресурсах Основного вещателя», – объяснили свое решение в лиге.
5-й тур
21 августа (суббота)
16:00 «Уфа» – «Зенит»
16:00 «Арсенал» – «Спартак»
18:00 ЦСКА – «Ахмат»
18:00 «Урал» – «Динамо»
20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»
22 августа (воскресенье)
16:00 «Локомотив» – «Краснодар»
18:00 «Нижний Новгород» – «Ростов»
20:00 «Химки» – «Рубин»
6-й тур
26 августа (четверг)
16:30 «Уфа» – «Крылья Советов»
18:30 «Спартак» – «Сочи»
20:30 «Ахмат» – «Арсенал»
20:45 «Зенит» – ЦСКА
27 августа (пятница)
16:30 «Урал» – «Ростов»
18:30 «Химки» – «Нижний Новгород»
19:00 «Динамо» – «Локомотив»
20:30 «Краснодар» – «Рубин»