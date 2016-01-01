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    РПЛ обновила расписание 5-го и 6-го туров

    Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в календаре пятого и шестого туров.

    «Обновленное расписание 5-го и 6-го тура учитывает необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах, а также расписание ранее запланированных спортивных трансляций на ресурсах Основного вещателя», – объяснили свое решение в лиге.

    5-й тур

    21 августа (суббота)

    16:00 «Уфа» – «Зенит»

    16:00 «Арсенал» – «Спартак»

    18:00 ЦСКА – «Ахмат»

    18:00 «Урал» – «Динамо»

    20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

    22 августа (воскресенье)

    16:00 «Локомотив» – «Краснодар»

    18:00 «Нижний Новгород» – «Ростов»

    20:00 «Химки» – «Рубин»

    6-й тур

    26 августа (четверг)

    16:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

    18:30 «Спартак» – «Сочи»

    20:30 «Ахмат» – «Арсенал»

    20:45 «Зенит» – ЦСКА

    27 августа (пятница)

    16:30 «Урал» – «Ростов»

    18:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

    19:00 «Динамо» – «Локомотив»

    20:30 «Краснодар» – «Рубин»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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