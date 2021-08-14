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РПЛ обновила расписание 5-го и 6-го туров

14 августа 2021, 09:40
5

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в календаре пятого и шестого туров.

«Обновленное расписание 5-го и 6-го тура учитывает необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах, а также расписание ранее запланированных спортивных трансляций на ресурсах Основного вещателя», – объяснили свое решение в лиге.

5-й тур

21 августа (суббота)

16:00 «Уфа» – «Зенит»

16:00 «Арсенал» – «Спартак»

18:00 ЦСКА – «Ахмат»

18:00 «Урал» – «Динамо»

20:00 «Крылья Советов» – «Сочи»

22 августа (воскресенье)

16:00 «Локомотив» – «Краснодар»

18:00 «Нижний Новгород» – «Ростов»

20:00 «Химки» – «Рубин»

6-й тур

26 августа (четверг)

16:30 «Уфа» – «Крылья Советов»

18:30 «Спартак» – «Сочи»

20:30 «Ахмат» – «Арсенал»

20:45 «Зенит» – ЦСКА

27 августа (пятница)

16:30 «Урал» – «Ростов»

18:30 «Химки» – «Нижний Новгород»

19:00 «Динамо» – «Локомотив»

20:30 «Краснодар» – «Рубин»

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Рубин Сочи ЦСКА Динамо Химки Краснодар Урал Ахмат Арсенал Уфа Крылья Советов Нижний Новгород Ростов
Комментарии (5)
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portero
1628927078
Надеюсь это поможет Карпину , пару лишних дней....
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jek718875
1628931122
Я спокоен, хуже чем было уже не будет, я так думаю, новый состав,асфальт из под копыт будет лететь...
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zigbert
1628940266
Хорошо что такой перенос. А то ведь у нас могут перенести и на декабрь.
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