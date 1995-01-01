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    Петербуржец Безбородов обслужит дерби «Динамо» – ЦСКА и другие назначения на третий тур

    РФС назначил судей на матчи третьего тура РПЛ. Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит туляк Алексей Амелин.

    6 августа (пятница)

    «Уфа» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.

    7 августа (суббота)

    «Зенит» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

    «Спартак» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Чеботарев.

    8 августа (воскресенье)

    «Химки» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

    «Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

    «Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Андрей Бутенко.

    «Сочи» – «Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24682

      пьяныйхоровод 19 минут назад

      Заголовок идеален для вселенского нытья про "гаспромфсёкупил" .

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      Рейтинг: +49903

      portero 31 минуту назад

      Безбородов умеет ломать игру ненужными свистками, думаю Динамо выиграет...

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