Петербуржец Безбородов обслужит дерби «Динамо» – ЦСКА и другие назначения на третий тур

РФС назначил судей на матчи третьего тура РПЛ. Встречу в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит туляк Алексей Амелин.

6 августа (пятница)

«Уфа» – «Локомотив»: судья – Иван Сиденков; ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Гвардис.

7 августа (суббота)

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Алексей Амелин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Константин Шаламберидзе; инспектор – Алексей Тюмин.

«Арсенал» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Воронцов, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Нижний Новгород»: судья – Алексей Сухой; ассистенты судьи – Роман Милюченко, Кирилл Большаков; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артем Любимов; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Чеботарев.

8 августа (воскресенье)

«Химки» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Игорь Синер.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Арам Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Александр Колобаев.