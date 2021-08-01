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  • Фанаты «Локо» United South: «Нам стыдно от поведения клуба. Давайте встретимся и поговорим, как вы соблюдаете обещания»

Фанаты «Локо» United South: «Нам стыдно от поведения клуба. Давайте встретимся и поговорим, как вы соблюдаете обещания»

1 августа 2021, 12:56
9

Объединение фанатов «Локомотива» United South недовольно поведением клуба. Представитель организации Иван Крылов предложил руководству москвичей повторную встречу.

«Не говорю про тот цирк, который был на так называемой встрече с болельщиками. Если кто-то ее не смотрел, очень рекомендую: это шапито-шоу на 25 минут с четырьмя вопросами, присланными по интернету. Поведение ведущего было очень смешным и странным – клуб повел себя очень непрофессионально.

Сейчас мы видим продолжение этого цирка. Мы видим, как клуб думает: «Пообещали, прошло время – можно ничего из обещанного не выполнять. Чего там, болельщиков-то у «Локомотива» немного». С нами не делятся никакой информацией: мы видим, как клуб делает, но не видим, как он думает. А делает он так, что нам становится стыдно. Как-то нам «везет» на руководителей. Разговоров формата «вы здесь ничего не решаете» больше нет, но это переродилось во что-то другое.

Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к руководству клуба: «Давайте еще раз встретимся и поговорим – например, о том, как вы соблюдаете данные обещания. Где открытость, прозрачность и внятные заявления на официальном сайте? Где ваша реакция по постоянным слухам, которые сейчас идут? Нас в очередной раз информационно бомбят, а дорогой клуб молчит. Скажите, что происходит? Давайте встретимся еще раз и поговорим – красиво, под камеры», – предложил Крылов.

Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (9)
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TERMIK2142
1627812393
Раз....те их там как следует! Вообще чет распоясались!
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сутулая собака и лисы
1627816870
я не думаю, что фанаты компетентны на диалог, в большей степени, это люди, которым нечем заняться. лучший способ воздействия, это не посещение матчей (при этом не нужно принуждать делать это других). хотя, во времена ковида, это смешной рычаг воздействия, но "выйти поговорить" звучит еще комичнее.
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Паровоз888
1627822781
Как-то нам «везет» на руководителей - это точно подмечено !!! Геркус единственный, хороший президент за последнее время!
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Князев
1627825620
Чего с ними говорить? Пока под завязку не набьют карманы ничего не изменится. А с нагруженными карманами можно и в отставку. Уже опыт был.
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