Фанаты «Локо» United South: «Нам стыдно от поведения клуба. Давайте встретимся и поговорим, как вы соблюдаете обещания»

Объединение фанатов «Локомотива» United South недовольно поведением клуба. Представитель организации Иван Крылов предложил руководству москвичей повторную встречу.
«Не говорю про тот цирк, который был на так называемой встрече с болельщиками. Если кто-то ее не смотрел, очень рекомендую: это шапито-шоу на 25 минут с четырьмя вопросами, присланными по интернету. Поведение ведущего было очень смешным и странным – клуб повел себя очень непрофессионально.
Сейчас мы видим продолжение этого цирка. Мы видим, как клуб думает: «Пообещали, прошло время – можно ничего из обещанного не выполнять. Чего там, болельщиков-то у «Локомотива» немного». С нами не делятся никакой информацией: мы видим, как клуб делает, но не видим, как он думает. А делает он так, что нам становится стыдно. Как-то нам «везет» на руководителей. Разговоров формата «вы здесь ничего не решаете» больше нет, но это переродилось во что-то другое.
Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к руководству клуба: «Давайте еще раз встретимся и поговорим – например, о том, как вы соблюдаете данные обещания. Где открытость, прозрачность и внятные заявления на официальном сайте? Где ваша реакция по постоянным слухам, которые сейчас идут? Нас в очередной раз информационно бомбят, а дорогой клуб молчит. Скажите, что происходит? Давайте встретимся еще раз и поговорим – красиво, под камеры», – предложил Крылов.
- На этой неделе Нобель Арустамян сообщил, что «Локомотив» предлагает своих игроков клубам РПЛ.
- Например, Гжегож Крыховяк пополнит «Краснодар». Об этом писал «Чемпионат».
- В первых 2 турах РПЛ «Локомотив» добыл 2 победы.
Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»
Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»
Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»
Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»
Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»