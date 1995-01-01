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    Фанаты «Локо» United South: «Нам стыдно от поведения клуба. Давайте встретимся и поговорим, как вы соблюдаете обещания»

    Объединение фанатов «Локомотива» United South недовольно поведением клуба. Представитель организации Иван Крылов предложил руководству москвичей повторную встречу.

    «Не говорю про тот цирк, который был на так называемой встрече с болельщиками. Если кто-то ее не смотрел, очень рекомендую: это шапито-шоу на 25 минут с четырьмя вопросами, присланными по интернету. Поведение ведущего было очень смешным и странным – клуб повел себя очень непрофессионально.

    Сейчас мы видим продолжение этого цирка. Мы видим, как клуб думает: «Пообещали, прошло время – можно ничего из обещанного не выполнять. Чего там, болельщиков-то у «Локомотива» немного». С нами не делятся никакой информацией: мы видим, как клуб делает, но не видим, как он думает. А делает он так, что нам становится стыдно. Как-то нам «везет» на руководителей. Разговоров формата «вы здесь ничего не решаете» больше нет, но это переродилось во что-то другое.

    Хотел бы воспользоваться случаем и обратиться к руководству клуба: «Давайте еще раз встретимся и поговорим – например, о том, как вы соблюдаете данные обещания. Где открытость, прозрачность и внятные заявления на официальном сайте? Где ваша реакция по постоянным слухам, которые сейчас идут? Нас в очередной раз информационно бомбят, а дорогой клуб молчит. Скажите, что происходит? Давайте встретимся еще раз и поговорим – красиво, под камеры», – предложил Крылов.

    Смолов: «Мне понятно происходящее в «Локомотиве». Нобель говорит, что я ухожу? У него и спросите»

    Тарасов: «Это правда, что Крыховяк уходит из «Локомотива». Меня эта ситуация обидела, переживаю за клуб»

    Николич: «Как и болельщики, я тоже задаюсь вопросом, что происходит с «Локомотивом»

    Геркус: «От происходящего в «Локомотиве» не по себе. Удивительно, что клуб молчит. Фанаты заслуживают информацию»

    Николич – после победы над ЦСКА: «Мы ответили всем, кто думал, что «Локомотив» умер»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +306

      сутулая собака и лисы 13 минут назад

      я не думаю, что фанаты компетентны на диалог, в большей степени, это люди, которым нечем заняться.
      лучший способ воздействия, это не посещение матчей (при этом не нужно принуждать делать это других).
      хотя, во времена ковида, это смешной рычаг воздействия, но "выйти поговорить" звучит еще комичнее.

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      Рейтинг: +407

      TERMIK2142 1 час назад

      Раз....те их там как следует! Вообще чет распоясались!

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      Рейтинг: +31660

      zra78 > TERMIK2142 55 минут назад

      Опять не придут и клоуна пришлют...

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