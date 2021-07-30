Журналист Казаков: Баринова нет в списке Рангника на выход из «Локомотива»

«Локомотив» не намерен продавать полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Илья Казаков. Ранее сообщалось, что он может заменить травмированного Магомеда Оздоева в «Зените».
«Список Рангника на выход в «Локомотиве» действительно есть. Но Баринова в нем нет», – написал Казаков в телеграме.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ игроков стартового состава.
По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей.
- По информации «Чемпионата», Цорн предлагал «Краснодару» приобрести Дмитрия Баринова, Федора Смолова, Мурило и Антона Миранчука.
- Цорн с мая 2019-го по июль 2020-го года был генеральным директором «Спартака».
- Он и Рангник заключили контракт с «Локо» на 3 года.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова