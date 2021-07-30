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  • Журналист Казаков: Баринова нет в списке Рангника на выход из «Локомотива»

Журналист Казаков: Баринова нет в списке Рангника на выход из «Локомотива»

30 июля 2021, 11:55
3

«Локомотив» не намерен продавать полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Илья Казаков. Ранее сообщалось, что он может заменить травмированного Магомеда Оздоева в «Зените».

«Список Рангника на выход в «Локомотиве» действительно есть. Но Баринова в нем нет», – написал Казаков в телеграме.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ игроков стартового состава.

По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей.

Источник: телеграм-канал Ильи Казакова
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Рангник Ральф Цорн Томас
Комментарии (3)
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Garrincha58
1627642482
а был ли мальчик...? вообще
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bomilazdeshnii
1627659862
Боюсь, что не было и не будет.
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bomilazdeshnii
1627659909
А че только Краснодару.
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