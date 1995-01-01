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    Журналист Казаков: Баринова нет в списке Рангника на выход из «Локомотива»

    «Локомотив» не намерен продавать полузащитника Дмитрия Баринова, сообщает журналист Илья Казаков. Ранее сообщалось, что он может заменить травмированного Магомеда Оздоева в «Зените».

    «Список Рангника на выход в «Локомотиве» действительно есть. Но Баринова в нем нет», – написал Казаков в телеграме.

    Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщал, что технический директор «Локомотива» Томас Цорн предлагал клубам РПЛ игроков стартового состава.

    По информации «Матч ТВ», столичный клуб планирует расстаться с лидерами, чтобы разгрузить клубный бюджет и вписаться в финансовый фэйр-плей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Казакова

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    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13715

      Garrincha58 1 час назад

      а был ли мальчик...? вообще

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