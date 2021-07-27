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    Сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера команды

    Пресс-служба сборной России показала первый день работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.

    Вчера, 26 июня, Карпин подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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    27.07.2021 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6868

      playsh 2 часа назад

      Валера,удачи тебе с нашей сборной командой,всё у тебя получится.Игроком ты был,каких поискать надо - в Испании тебя до сих пор помнят.Спасибо за мужество и своё решение принять команду такую,какая она есть.И за Ростов тоже спасибо.

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