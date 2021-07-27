Сборная России показала первый день Карпина на посту главного тренера команды

Валера,удачи тебе с нашей сборной командой,всё у тебя получится.Игроком ты был,каких поискать надо - в Испании тебя до сих пор помнят.Спасибо за мужество и своё решение принять команду такую,какая она есть.И за Ростов тоже спасибо.
Пресс-служба сборной России показала первый день работы Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Вчера, 26 июня, Карпин подписал контракт с РФС до 31 декабря 2021 года.
- В тренерский штаб Карпина вошли Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба.
- Контракт Карпина будет продлен автоматически, если сборная России попадет в стыки в квалификации к ЧМ-2022.
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