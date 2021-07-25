Левандовски признан лучшим игроком сезона-2020/21 в Германии по версии спортивных журналистов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2020/21 в Германии. В голосовании принимали участие спортивные журналисты. Опрос был организован изданием Kicker.
В четверку лучших также попали Эрлинг Холанд, Томас Мюллер и Йозуа Киммих.
- Левандовски стал футболистом сезона в Германии 2-й раз подряд. Последний раз это делал Михаэль Баллак в 2003 году.
- В прошлом сезоне, как и в предыдущем, поляк стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
- Болельщики «Баварии» также признали Левандовски игроком сезона.
Источник: официальный сайт «Баварии»