Левандовски признан лучшим игроком сезона-2020/21 в Германии по версии спортивных журналистов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2020/21 в Германии. В голосовании принимали участие спортивные журналисты. Опрос был организован изданием Kicker.

В четверку лучших также попали Эрлинг Холанд, Томас Мюллер и Йозуа Киммих.