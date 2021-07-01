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    Левандовски признан лучшим игроком сезона-2020/21 в Германии по версии спортивных журналистов

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим футболистом сезона-2020/21 в Германии. В голосовании принимали участие спортивные журналисты. Опрос был организован изданием Kicker.

    В четверку лучших также попали Эрлинг Холанд, Томас Мюллер и Йозуа Киммих.

    • Левандовски стал футболистом сезона в Германии 2-й раз подряд. Последний раз это делал Михаэль Баллак в 2003 году.
    • В прошлом сезоне, как и в предыдущем, поляк стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
    • Болельщики «Баварии» также признали Левандовски игроком сезона.

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    Источник: официальный сайт «Баварии»

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