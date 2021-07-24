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    Помощник Рангника: «Наша задача – сделать «Локомотив» одной из сильнейших команд мира»

    Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о задачах команды Ральфа Рангника в столичном клубе.

    – Как долго думали над предложением Рангника присоединиться к его команде?

    – Когда он мне позвонил, я ехал за рулем своей машины. У меня ушло где-то четыре часа на раздумье. Когда я услышал, что мы можем создать новую культуру, придать «Локомотиву» страсть, я сразу же понял, что приму это предложение. «Локомотив», который вы увидите в будущем – это технологии и профессиональный рост.

    Если звонит Ральф и предлагает работу, то ты можешь быть уверен на сто процентов, что это стоящее дело, которому ты без опаски можешь посвятить все свое время и энергию. Ральф не обращает внимания на нестоящие дела.

    Ральф – человек со своим видением футбола и всего, что связано с этой игрой. У него огромные амбиции, при этом основанные на конкретных знаниях. Он уверен, что технология и наука – неотъемлемая часть развития игроков. И самое главное, что хочется сказать про Ральфа, он, несмотря на все свои успехи, узнаваемость и медийность, остается тихим, скромным человеком, даже без намека на завышенную самооценку.

    – У вас уже есть представление, что нужно поменять в «Локомотиве»?

    – Хочу, чтобы каждый в клубе верил в перспективу как командного, так и индивидуального роста. «Локомотив» – одна из сильнейших команд в России. Наша задача – сделать «Локомотив» одной из сильнейших команд мира. К счастью, у нас есть все для этого.

    • По информации «Чемпионата», «Локомотив» будет тратить на Рангника и технического директора Цорна 5,5 миллиона в год.
    • Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
    • «Локомотив» в прошлом сезоне финишировал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.

    «Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5628

      subbotaspartak 2 часа назад

      Оба-на!
      И сколько будет плацкарта до Кемерово?

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