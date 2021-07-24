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  • Помощник Рангника: «Наша задача – сделать «Локомотив» одной из сильнейших команд мира»

Помощник Рангника: «Наша задача – сделать «Локомотив» одной из сильнейших команд мира»

24 июля 2021, 16:43
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Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа рассказал о задачах команды Ральфа Рангника в столичном клубе.

– Как долго думали над предложением Рангника присоединиться к его команде?

– Когда он мне позвонил, я ехал за рулем своей машины. У меня ушло где-то четыре часа на раздумье. Когда я услышал, что мы можем создать новую культуру, придать «Локомотиву» страсть, я сразу же понял, что приму это предложение. «Локомотив», который вы увидите в будущем – это технологии и профессиональный рост.

Если звонит Ральф и предлагает работу, то ты можешь быть уверен на сто процентов, что это стоящее дело, которому ты без опаски можешь посвятить все свое время и энергию. Ральф не обращает внимания на нестоящие дела.

Ральф – человек со своим видением футбола и всего, что связано с этой игрой. У него огромные амбиции, при этом основанные на конкретных знаниях. Он уверен, что технология и наука – неотъемлемая часть развития игроков. И самое главное, что хочется сказать про Ральфа, он, несмотря на все свои успехи, узнаваемость и медийность, остается тихим, скромным человеком, даже без намека на завышенную самооценку.

– У вас уже есть представление, что нужно поменять в «Локомотиве»?

– Хочу, чтобы каждый в клубе верил в перспективу как командного, так и индивидуального роста. «Локомотив» – одна из сильнейших команд в России. Наша задача – сделать «Локомотив» одной из сильнейших команд мира. К счастью, у нас есть все для этого.

  • По информации «Чемпионата», «Локомотив» будет тратить на Рангника и технического директора Цорна 5,5 миллиона в год.
  • Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
  • «Локомотив» в прошлом сезоне финишировал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.

«Локомотив» – о задачах Рангника: «Сокращение зависимости от «РЖД» и высокие результаты в Европе»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (1)
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subbotaspartak
1627141252
Оба-на! И сколько будет плацкарта до Кемерово?
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