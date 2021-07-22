«Болонья»: «На данный мы не рассматриваем трансфер Дивеева»

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон сообщил, что клуб пока не будет подписывать центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Ранее сообщалось, что итальянцы могут купить игрока сборной России за 5-6 миллионов евро.

«На данный мы не рассматриваем трансфер Дивеева в «Болонью». Это все, что можно сказать на данный момент.

Подошeл бы он нашей команде? Говорить об этом нет смысла, потому что он не входит в наши трансферные цели», – сказал Бигон.