Романцев – о «Бенфике» в отборе ЛЧ: «Считаю, что жребий нас не обидел. Ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для команды.

Соперником москвичей будет «Бенфика».

Первый матч пройдет 3 или 4 августа, ответный – 10 августа.

«Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клубы всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет незазорно.

И хотя сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел – в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места.

К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нем не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.

И еще один момент – первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своем поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было что-то поправить. Но надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому, ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака», – сказал Романцев.