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    Романцев – о «Бенфике» в отборе ЛЧ: «Считаю, что жребий нас не обидел. Ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для команды.

    • Соперником москвичей будет «Бенфика».
    • Первый матч пройдет 3 или 4 августа, ответный – 10 августа.

    «Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клубы всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет незазорно.

    И хотя сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел – в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

    Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места.

    К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нем не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.

    И еще один момент – первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своем поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было что-то поправить. Но надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому, ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака», – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2021 23:37
    Комментарии15
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner 1 час назад

      Олег Иванович оптимист не по годам!..)

      1
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      Рейтинг: +6741

      playsh > Cleaner 1 час назад

      Оптимист или нет,но Романцев прав,с французами Спартак никогда удачно не играл.

      0
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      Рейтинг: +38

      alex-croos 3 часа назад

      70 на 30 Бенфика!

      0
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      Рейтинг: +5740

      Fusballer 3 часа назад

      Шансы на победу Спартака 100 на 0. Юбилей, как никак.

      1
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      Рейтинг: +3033

      neveldomha 3 часа назад

      Руй его знает, что будет.

      2
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      Рейтинг: +20436

      slavutiq70 3 часа назад

      Да нормально всё Романцев сказал , если верить можно не только Бенфику побеждать, Романцев до полуфинала КЧ доходил ,,,так что верю в победу....

      1
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      Рейтинг: +9791

      Литейный4 3 часа назад

      Ставлю 100 на 0 в пользу Орлов. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +2227

      Валерий2705 4 часа назад

      60 на 40) объясните старому, что на кубке Пари матч были Химки, а не Ювентус какой - нибудь) да и вообще, какие неудобные соперники из Франции. Все неудобные соперники для свиноклуба с Кипра и Швейцарии, французские просто сильнее)

      0
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      Рейтинг: +7086

      Cleaner > Валерий2705 1 час назад

      Ювентуса Федун не потянул. Да и не согласится Ювентус за деньги проиграть...

      0
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      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch 4 часа назад

      Для Спартака это конечная!!!

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      Рейтинг: +2414

      Derzkiy1 5 часов назад

      80-20 в пользу Бенфике! Хоть и Спартак не плохо смотрелся с русскими клубами на пари матч, но с португальцами шансов очень мало

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      Рейтинг: +1226

      Benifacto 11 часов назад

      лучеб тя как Палыча взломали)

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      Рейтинг: +1552

      Leon_ARS > Benifacto 10 часов назад

      Я не понял, а на каком ты языке пишешь? Перевод в скобках добавляй!

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