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  • Романцев – о «Бенфике» в отборе ЛЧ: «Считаю, что жребий нас не обидел. Ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака»

Романцев – о «Бенфике» в отборе ЛЧ: «Считаю, что жребий нас не обидел. Ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака»

19 июля 2021, 23:37
18

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов для команды.

  • Соперником москвичей будет «Бенфика».
  • Первый матч пройдет 3 или 4 августа, ответный – 10 августа.

«Считаю, что жребий нас не обидел. Во-первых, мог подарить «Монако», а французские клубы всегда были для «Спартака» неудобными соперниками. Во-вторых, я всегда считал, что начинать лучше с авторитетным противником, обыграть которого почетно, а, не дай бог, если придется уступить, то это будет незазорно.

И хотя сегодня «Бенфика» не принадлежит в Европе к разряду топов, это умелая команда, идущая в ногу с футбольным временем. Да и состав в ней подобран для больших дел – в каждой линии свои лидеры: в обороне аргентинец Отаменди и бельгиец Вертонген, в средней линии атакующий хавбек Пицци, а на острие атаки швейцарец Сеферович, забивший на Евро пару голов французской сборной.

Но самое главное, что возглавивший «Спартак» Руй Витория дважды выигрывал с «Бенфикой» чемпионат Португалии. А если тренер знает, как побеждать с командой, то наверняка ему известны и ее слабые места.

К тому же после впечатляющей победы в товарищеском турнире «Спартак» должен начать сезон в приподнятом настроении. Хотя голы и победы в нем не повод для расслабленности, а лишь необходимый игровой заряд для будущих побед.

И еще один момент – первый матч с «Бенфикой» команда проводит на своем поле. А я больше любил начинать в гостях, чтобы потом в случае чего дома можно было что-то поправить. Но надеюсь, на сей раз этого «что-то» не случится. А потому, ставлю 60 на 40 в пользу «Спартака», – сказал Романцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Бенфика Романцев Олег
Комментарии (18)
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житель СПб
1626729016
Я бы поставил наоборот: 60 на 40 в пользу Бенфики. Но болеем за своих!
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Derzkiy1
1626752755
80-20 в пользу Бенфике! Хоть и Спартак не плохо смотрелся с русскими клубами на пари матч, но с португальцами шансов очень мало
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Валерий2705
1626757244
60 на 40) объясните старому, что на кубке Пари матч были Химки, а не Ювентус какой - нибудь) да и вообще, какие неудобные соперники из Франции. Все неудобные соперники для свиноклуба с Кипра и Швейцарии, французские просто сильнее)
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slavа0508
1626758610
Да нормально всё Романцев сказал , если верить можно не только Бенфику побеждать, Романцев до полуфинала КЧ доходил ,,,так что верю в победу....
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neveldomha
1626758779
Руй его знает, что будет.
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Fusballer
1626759052
Шансы на победу Спартака 100 на 0. Юбилей, как никак.
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alex-croos
1626759981
70 на 30 Бенфика!
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subbotaspartak
1626789891
Скорей бы футбол и не читать гнусавых злопыхателей.
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portero
1626791820
Олег Иваныч знает, а мы верим.
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zigbert
1626792076
В атаке у Спартака сейчас кое что наладилось а вот за оборону боязно.
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