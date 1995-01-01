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    Кудряшов попрощался с Черчесовым

    Защитник сборной России Федор Кудряшов отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

    «Огромная Вам благодарность! За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», – написал Кудряшов в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Федора Кудряшова

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1327

      IVANRUS777 11 минут назад

      И с о сборной страны мог бы сразу тоже попрощаться. В здравом уме новый тренер его врятли уже вызовет.

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      Рейтинг: +7749

      САДЫЧОК 1 час назад

      Лучше бы напомнил ему , что он украл домашнее Евро , у всей страны !

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