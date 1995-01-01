Кудряшов попрощался с Черчесовым

Защитник сборной России Федор Кудряшов отреагировал на уход Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Огромная Вам благодарность! За все, что вы делали для меня, для нас, для страны! Удачи, здоровья и достижения своих целей», – написал Кудряшов в инстаграме.