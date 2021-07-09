«Спасибо за звонки с вопросами «Как дома?», «Как родители?». Джикия поблагодарил Черчесова

Защитник сборной России Георгий Джикия отреагировал на увольнение главного тренера Станислава Черчесова. Он поблагодарил за доверие.

«Станислав Саламович, спасибо Вам, что дали возможность играть против лучших сборных мира! Искренне благодарен Вам за эти годы работы вместе с Вами и Вашим тренерским штабом! Благодарю за то доверие, которое Вы оказали мне на протяжение пяти лет, как и в трудные времена моей карьеры, так и в хорошие!

Спасибо за поддержку во время моей карьеры перед ЧМ-2018, за каждый звонок с вопросом «Как дома?», «Как родители?»! Уважаю, с огромной благодарностью, Ваш Джикия!» – написал игрок.

С Черчесовым попрощался и Артем Дзюба .

. 1-м игроком сборной, отреагировавшим на отставку Черчесова, стал Денис Черышев .

. Черчесов тренировал сборную 5 лет.