Семин – о Рангнике в «Локомотиве»: «Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию московского клуба.
«Пойдет ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому», – сказал Семин.
- Рангник известен по работе в «Шальке», «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайме».
- «Локомотив» в прошлом сезоне финишировал третьим в РПЛ и выиграл Кубок России.
Источник: «Матч ТВ»