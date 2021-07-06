Семин – о Рангнике в «Локомотиве»: «Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию московского клуба.

«Пойдет ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому», – сказал Семин.