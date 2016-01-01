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    Семин – о Рангнике в «Локомотиве»: «Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал назначение Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию московского клуба.

    «Пойдет ли это на пользу, покажет время. Такие ситуации уже были. Приходят иностранцы на короткое время, а всe остается так, как и было. Надеемся, что сейчас будет по-другому», – сказал Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Атос Арамисович 40 минут назад

      Рангник- выдающийся немецкий теоретик. Очень ждали его в Милане, но не срослось. Надеюсь, принесёт пользу Локо.

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