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  • Гаджиев: «Ни один российский футболист не входит в число 100 лучших. В 500 попадет 3 человека»

Гаджиев: «Ни один российский футболист не входит в число 100 лучших. В 500 попадет 3 человека»

28 июня 2021, 09:41
6

Тренер Гаджи Гаджиев высказался об уровне российских футболистов.

«Надо смотреть на уровень развития футбола в стране. Сколько игроков у нас входят в 100 лучших? Ни одного! В 500 лучших попадет три человека.

Откуда сборная России будет брать игроков? Их нет в «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ», «Барселоне», – сказал Гаджиев.

  • Россияне вылетели с Евро-2020 по итогам группового этапа.
  • Команда заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Во вторник главный тренер сборной Станислав Черчесов выступит с докладом в РФС по поводу выступления на чемпионате Европы.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
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Алехсбургер.
1624864499
патамушта Сапогова просражали))
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Garrincha58
1624878690
ещё один аналитик не надо быть в таком возрасте и Гаджиевым чтобы так глубоко мыслить мы и сами знаем что у нас нет русских футболистов европейского уровня со мной сейчас миллионы не согласятся мол а Головин, а Миранчук они ещё не доросли до такого уровня чтобы таковыми называться особенно Миранчук даже в Аталанте вечно запасной
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fabio_c
1624881474
ну, блин. у сборной Венгрии тоже нет топовых игроков, но они ИГРАЮТ!
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Shamil79
1624885974
у нас есть тренер топ-5 по зарплате на ЕВРО
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Axe111
1624891535
В 1000 нет ни одного!!!!!
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