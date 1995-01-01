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    Гаджиев: «Ни один российский футболист не входит в число 100 лучших. В 500 попадет 3 человека»

    Тренер Гаджи Гаджиев высказался об уровне российских футболистов.

    «Надо смотреть на уровень развития футбола в стране. Сколько игроков у нас входят в 100 лучших? Ни одного! В 500 лучших попадет три человека.

    Откуда сборная России будет брать игроков? Их нет в «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ», «Барселоне», – сказал Гаджиев.

    • Россияне вылетели с Евро-2020 по итогам группового этапа.
    • Команда заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Во вторник главный тренер сборной Станислав Черчесов выступит с докладом в РФС по поводу выступления на чемпионате Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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