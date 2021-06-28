Гаджиев: «Ни один российский футболист не входит в число 100 лучших. В 500 попадет 3 человека»

Тренер Гаджи Гаджиев высказался об уровне российских футболистов.
«Надо смотреть на уровень развития футбола в стране. Сколько игроков у нас входят в 100 лучших? Ни одного! В 500 лучших попадет три человека.
Откуда сборная России будет брать игроков? Их нет в «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ», «Барселоне», – сказал Гаджиев.
- Россияне вылетели с Евро-2020 по итогам группового этапа.
- Команда заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Во вторник главный тренер сборной Станислав Черчесов выступит с докладом в РФС по поводу выступления на чемпионате Европы.
Источник: «РБ-Спорт»