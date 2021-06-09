Товарищеские матчи. Франция разгромила Болгарию, молодежка Испании забила четыре Литве

Сборная Франции обыграла Болгарию (3:0) в товарищеском матче на «Стад де Франс».

На 41-й минуте из-за травмы поле покинул нападающий французов Карим Бензема. Он проводил вторую игру за национальную команду после почти 6-летнего перерыва. Заменивший его Оливье Жиру отметился дублем.

Сборная Испании забила четыре безответных мяча Литве.

Вместо основы на поле вышла молодежка испанцев. Национальная команда не стала рисковать здоровьем футболистов перед стартом Евро-2020 из-за заражения коронавирусом капитана команды Серхио Бускетса.

Товарищеский матч

Франция – Болгария – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 29; 2:0 – Жиру, 83; 3:0 – Жиру, 90.

Испания – Литва – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Гильямон, 3; 2:0 – Диас, 24; 3:0 – Миранда, 54; 4:0 – Пуадро, 73.