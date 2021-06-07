Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Вилли Делажо
Материалы

Испания - Литва

08.06.2021, Вторник, 21:45 мск Леганес, стадион Мунисипал де Бутарке Товарищеские матчи. Сборные, Июнь Испания - Литва
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа I
6 тур
29 марта, вторник 22:45 Литва 1:3 Испания
3 тур
8 октября, пятница 23:55 Испания 3:1 Литва
...
  • Читайте нас: 