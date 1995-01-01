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    Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»

    Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное возвращение в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

    «Будет очень сложно. ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Поэтому я точно не смог бы остаться со сборной до конца турнира.

    Я разговаривал с представителями клуба, но все не так просто. Будет очень трудно вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонки ЦСКА, но не знаю, насколько это было бы полезно для сборной.

    Может, я смогу уехать после первого матча с Англией. Посмотрим. Мне нужно узнать позицию клуба, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что я должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», – сказал Олич.

    • Олич остается главным тренером ЦСКА.
    • В тренерский штаб сборной Хорватии на Евро также войдет защитник «Локо» Ведран Чорлука.
    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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    Источник: Jutarnji List

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +20360

      bset 33 минуты назад

      Патриотизм - это хорошо, но надо показывать себя главным, а не только помощником. Тут другой статус, другая ответственность, надо не только игроков готовить, но и самому подготовиться. Так что лучше забудь про сборную - только себе хуже сделаешь.

      1
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      Рейтинг: +107

      Мортус 45 минут назад

      А это шанс. Может быть не вернётся из сборной всё-таки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22299

      Боцман59rus 54 минуты назад

      Главное на МатчТВ его не отпускайте

      0
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      Рейтинг: +2332

      Алехсбургер. 1 час назад

      Давай проще.
      вызови Рахимича и пускай пашет..

      0
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      Рейтинг: +20814

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      На двух стульях не усидишь, всех денег не заработаешь.

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