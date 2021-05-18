Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное возвращение в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

«Будет очень сложно. ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Поэтому я точно не смог бы остаться со сборной до конца турнира.

Я разговаривал с представителями клуба, но все не так просто. Будет очень трудно вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонки ЦСКА, но не знаю, насколько это было бы полезно для сборной.

Может, я смогу уехать после первого матча с Англией. Посмотрим. Мне нужно узнать позицию клуба, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что я должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», – сказал Олич.