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  • Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»

Олич: «Не смогу остаться в штабе сборной Хорватии до конца Евро. ЦСКА начнет сборы 16 июня»

18 мая 2021, 19:53
8

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал возможное возвращение в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020.

«Будет очень сложно. ЦСКА начнет подготовку к новому сезону 16 июня, у меня есть обязательства перед клубом. Поэтому я точно не смог бы остаться со сборной до конца турнира.

Я разговаривал с представителями клуба, но все не так просто. Будет очень трудно вернуться в штаб сборной Хорватии. Я мог бы вернуться до начала предсезонки ЦСКА, но не знаю, насколько это было бы полезно для сборной.

Может, я смогу уехать после первого матча с Англией. Посмотрим. Мне нужно узнать позицию клуба, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу остаться со сборной до конца Евро, потому что я должен быть с ЦСКА с самого начала сборов», – сказал Олич.

  • Олич остается главным тренером ЦСКА.
  • В тренерский штаб сборной Хорватии на Евро также войдет защитник «Локо» Ведран Чорлука.
  • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Источник: Jutarnji List
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Хорватия Олич Ивица
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1621357526
На двух стульях не усидишь, всех денег не заработаешь.
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Алехсбургер.
1621357881
Давай проще. вызови Рахимича и пускай пашет..
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Боцман59rus
1621358822
Главное на МатчТВ его не отпускайте
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Мортус
1621359367
А это шанс. Может быть не вернётся из сборной всё-таки?
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kirillnf0b
1621364047
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vovan55
1621372520
да уж, пора бы определиться...
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vladimir-7
1621400802
Ивица, ты уж определись сейчас или ПФК ЦСКА, или сборная Хорватии.
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Aleksey!
1621402098
Временный пассажир этот Олич в ЦСКА. Да ещё и потеря времени для команды.
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