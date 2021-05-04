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    Чорлука заменит Олича в тренерском штабе сборной Хорватии на Евро-2020

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука станет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы.

    «Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

    Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», – сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

    • Ранее из тренерского штаба сборной Хорватии ушел Ивица Олич. Он возглавил ЦСКА.
    • Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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    Источник: Sport24

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